Reprezentacja Anglii po dwóch kolejkach w tabeli grupy L na MŚ 2026 jest liderem. Tym samym ekipa Thomasa Tuchela jest na dobrej drodze do tego, aby awansować do fazy pucharowej.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Anglia straciła punkty. Chorwacja ze skromna wygraną

Reprezentacja Anglii z Ghaną po dwóch seriach gier w tabeli grupy L są na razie na dwóch pierwszych pozycjach. Europejczycy i Afrykanie maja na swoim koncie po cztery punkty, będąc na dobrej drodze do awansu do fazy pucharowej turnieju.

Za prowadzącą dwójką plasuje się natomiast reprezentacja Chorwacji. Ekipa prowadzona przez Zlatko Dalicia wykorzystała w nocy czasu polskiego potknięcie wyspiarzy z Ghańczykami (0:0) i pokonała Panamę (1:0). Tym samym Chorwaci wrócili do gry o bezpośredni awans.

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Trzecia kolejka wszystko wyjaśni

Aktualnie poza grą o cokolwiek w grupie L jest Panama, która po dwóch porażkach z rzędu na mundialu jest już pewna zakończenia turnieju po fazie zasadniczej. Anglicy, Ghańczycy i Chorwaci są natomiast w grze o bezpośredni awans, co sprawia, że ostatnia kolejka zapowiada się interesująco.

W dobrym położeniu są Synowie Albionu, mający przed sobą spotkanie z outsiderem w grupie. Z kolei jeden z hitów trzeciej serii gier odbędzie się w Filadelfii, gdzie być może o drugie miejsce w grupie L premiowane bezpośrednim awansem do fazy pucharowej rywalizować będą reprezentacje Chorwacji i Ghany.

Tabela grupy L

Drużyna Z-R-P Bramki Punkty 1. Anglia 1-1-0 4:2 4 2. Ghana 1-1-0 1:0 4 3. Chorwacja 1-0-1 3:4 3 4. Panama 0-0-2 0:2 0

Terminarz 3. kolejki grupy L MŚ 2026

Emocji nie powinno zabraknąć w spotkaniu trzeciej kolejki fazy zasadniczej w grupie L. Anglicy zmierzą się z Panamczykami. Chorwatów czeka natomiast emocjonująca batalia z Ghańczykami. Oba starcia zaczną się o godzinie 23:00 czasu polskiego.