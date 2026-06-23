Pogoń Siedlce we wtorkowy wieczór potwierdziła przyjście nowego obrońcy. Do zespołu Adama Noconia trafił Przemysław Szur. Piłkarz przez ostatnie dwa sezony był związany z Ruchem Chorzów.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Adam Nocoń

Oficjalnie: Przemysław Szur wzmocnił Pogoń Siedlce

Pogoń Siedlce kolejny sezon spędzi na poziomie Betclic 1. Ligi. Władze klubu rozpoczęły już budowę składu, a ich celem na letnie okienko transferowe było wzmocnienie defensywy. Jak się okazuje, pod skrzydła Adama Noconia trafił już nowy obrońca. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Przemysława Szura.

Wychowanek Arki Gdynia trafił do Pogoni Siedlce na zasadzie transferu definitywnego z Ruchu Chorzów. Obrońca podpisał z nowym pracodawcą kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca przyszłego roku. 30-latek zatem w przyszłym sezonie będzie stanowił o sile drużyny prowadzonej przez Adama Noconia, która ma spore apetyty.

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– Mecze z Pogonią były zawsze niezwykle wymagające. Wiem jaki styl preferuje trener Adam Nocoń. To mnie skusiło, żeby przyjść do Siedlec. Dobrze pamiętam mecz Polonii z Pogonią, który wygraliśmy 4:2. W swojej karierze grywałem na różnych pozycjach, ale najlepiej czuję się na środku obrony – powiedział defensor na łamach strony klubowej.

Przemysław Szur w minionym sezonie rozegrał 14 spotkań w koszulce Ruchu Chorzów. Środkowy obrońca zdołał nawet dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.