Flick wytypował cel transferowy! Barcelona już prowadzi rozmowy

16:08, 5. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

FC Barcelona zamierza spełnić oczekiwania Hansiego Flicka i sprowadzić wymarzonego gracza dla swojego trenera. Duma Katalonii prowadzi już rozmowy z Alessandro Bastonim z Interu Mediolan - informuje Ekrem Konur.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Alessandro Bastoni coraz bliżej FC Barcelony

FC Barcelona w sobotni wieczór powiększyła przewagę nad Realem Madryt. Duma Katalonii okazała się lepsza od Atletico Madryt (2:1), a Królewscy uznali wyższość RCD Mallorca (1:2). Tym samym różnica punktowa w tabeli między tymi zespołami wynosi już siedem punktów. A do końca rozgrywek La Ligi pozostało już tylko osiem kolejek.

Od kilku tygodni wiemy, że FC Barcelona interesuje się Alessandro Bastonim. Gwiazda Interu Mediolan jest celem transferowym samego Hansiego Flicka. Tymczasem najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje Ekrem Konur. Otóż Duma Katalonii może spełnić oczekiwania swojego trenera. Władze klubu właśnie rozpoczęły rozmowy z reprezentantem Włoch.

Obecnie trudno stwierdzić, czy FC Barcelona zdoła sprowadzić Alessandro Bastoniego. Sam Cristian Chivu nie ma pojęcia, jaka przyszłość czeka włoskiego stopera. Jeśli doszłoby do tego transferu, to byłby z pewnością jedną z większych transakcji nadchodzącego lata. Czas pokaże, czy piłkarz Nerazzurrich finalnie wyląduje na Camp Nou.

Alessandro Bastoni w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Reprezentant Italii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Defensor Nerazzurrich może pochwalić się także sześcioma asystami.

