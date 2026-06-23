Manchester United obserwuje napastnika. Zachwycił na mundialu

20:40, 23. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Manchester United rozgląda się za nowym snajperem. Jak się okazuje, trop Czerwonych Diabłów prowadzi do piłkarza, który zachwycił na Mistrzostwach Świata 2026. Na ich radarze znalazł Brian Brobbey z Sunderlandu - donosi "TEAMtalk".

Michael Carrick
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Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Brian Brobbey wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United ma w swoich szeregach jednego nominalnego napastnika – Benjamina Sesko. W letnim okienku transferowym Czerwone Diabły chcą wzmocnić pozycję snajpera i już zabrały się do pracy. Jak się okazuje, jednym z kandydatów do przyjścia na Old Trafford jest piłkarz, który zachwycił na Mistrzostwach Świata 2026. Serwis „TEAMtalk” zdradza, że na ich radarze znalazł Brian Bobbey z Sunderlandu.

Holenderski napastnik błysnął podczas ostatniego meczu swojej kadry. 24-latek niespodziewanie wyszedł w pierwszym składzie na starcie ze Szwecją i jeszcze w pierwszej połowie skompletował dublet. Zawodnik niemal natychmiastowo zaczął być łączony z transferem. I w zasadzie od tego momentu pojawiła się możliwość przeprowadzki do Manchesteru United.

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Czerwone Diabły jednak nie są jedynym zespołem, który obserwuje Briana Brobbeya. Reprezentant Holandii znajduje się również w kręgu zainteresowań Chelsea, Tottenhamu Hotspur, Juventusu, Atletico Madryt i VfB Stuttgart. Czas pokaże, który zespół finalnie wygra wyścig po 24-letniego snajpera.

Brian Brobbey w zeszłym sezonie rozegrał 33 spotkania w koszulce Sunderlandu. Holender zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

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