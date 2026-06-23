Brazylia dopnie swego i wygra grupę? Środowe typy na mecze MŚ

Środa 24 czerwca na Mundialu przyniesie nam aż sześć starć, które rozstrzygną losy w grupach A, B oraz C. Do analizy wezmę potyczki Bośni i Hercegowiny z Katarem, Szwajcarii z Kanadą oraz Brazylii ze Szkocją. Jakie moim zdaniem warto zagrać typy na Mundial? Sprawdź moją analizę na środowe mecze. Życzę przyjemnej lektury.

fot. Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior w meczu z Haiti

Bośnia i Hercegowina vs Katar. Typy bukmacherskie

Starcie Bośni i Hercegowiny z Katarem odbędzie się o godzinie 21:00 czasu polskiego na Lumen Field w Seattle. Jak dotąd drużyny te rozegrały ze sobą dwa pojedynki i oba towarzyskie. W 2000 roku padł wynik 2:0 dla Kataru, a 10 lat później padł remis 1:1.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bośnia i Hercegowina: szansa na historyczny wyczyn

Reprezentacja Bośni i Hercegowiny przy okazji swojego drugiego w historii występu na Mundialu walczy o awans do fazy play-off. Po dwóch kolejkach drużyna trenera Sergeja Barbareza ma na koncie jeden punkt zdobyty przy okazji remisu 1:1 z Kanadą w 1. kolejce. W miniony czwartek Bośniacy zagrali ze Szwajcarią, od której okazali się jednak wyraźnie słabsi i przegrali 1:4. Teraz czeka ich kluczowy pojedynek w kontekście walki o awans. Remis w meczu z Kanadą otworzył Bośniakom drogę do ewentualnego awansu z trzeciego miejsca, do którego potrzebować będą zwycięstwa w nadchodzącym meczu. Zespół z Bałkanów matematycznie ma jeszcze szanse na to, by zająć drugą pozycję w tabeli, lecz musiałby liczyć na wysoką wygraną Szwajcarii z Kanadą, która zniwelowałaby różnicę w bilansie bramkowym, która w tym momencie wynosi dziewięć na korzyść Kanadyjczyków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Katar: z nieba do piekła

Katarczycy przy okazji swojego pierwszego meczu tegorocznego Mundialu zdobyli historyczny punkt, sensacyjnie remisując 1:1 ze Szwajcarią. Drużyna trenera Julena Lopeteguiego sprawiła nie lada psikusa faworyzowanym Helwetom, strzelając im gola na wagę punktu w doliczonym czasie drugiej połowy, dzielnie broniąc się przez cały mecz i dopuszczając do utraty tylko jednego gola. Tego dnia katarscy kibice byli w przysłowiowym niebie. Do piekła zaś trafili po meczu z Kanadą, który przegrali aż 0:6, kończąc mecz w dziewięcioosobowym składzie po dwóch czerwonych kartkach. Teraz Kasztanowaci zagrają z teoretycznie najłatwiejszym grupowym rywalem, a żeby dać sobie szanse na awans, potrzebują zwycięstwa.

Bośnia i Hercegowina Katar Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2026 21:21

Co obstawiam?

Prezentowane wyżej kursy pokazują, że wyraźnymi faworytami tego starcia będą Bośniacy. W tej parze to ekipa z Bałkanów ma – przynajmniej w teorii – więcej jakości, dlatego to ona powinna wymagać od siebie zwycięstwa. Zamiast gry na strony decyduję się jednak na typ na powyżej 1.5 gola Bośni i Hercegowiny. Sądzę, że grająca na ogół ofensywnie drużyna trenera Barbareza będzie starała się zanotować możliwie jak najwyższe zwycięstwo, dlatego spodziewam się, że w starciu z Katarem zdobędzie minimum dwie bramki, pokrywając typowaną przeze mnie linię.

STS 1.45 Bośnia i Hercegowina zdobędzie powyżej 1.5 gola Zagraj!

Sprawdź również pozostałe typy na Mundial!

Szwajcaria vs Kanada. Typy na Mundial.

Drugi omawiany dziś pojedynek również zostanie rozegrany o godzinie 21:00, a jego areną będzie stadion w Vancouver. Poprzedni bezpośredni mecz tych zespołów miał miejsce 15 maja 2002 roku i było to towarzyskie spotkanie zakończone wygraną Kanady 3:1.

Szwajcaria: zmazali plamę, ale czy na pewno?

Szwajcaria przy okazji swojego szóstego z rzędu Mundialu chciałaby przebić szklany sufit, jakim jest dla niej 1/8 finału. Zmiana formuły turnieju powoduje, że w tym celu Szwajcarzy muszą nie tylko wyjść z grupy, ale i wygrać dwa mecze fazy play-off. Początek MŚ zaliczyli oni słaby, ponieważ zremisowali 1:1 z Katarem. Ekipa trenera Murata Yakina naciskała praktycznie przez cały mecz, lecz nie potrafiła strzelić drugiego gola, a zamiast tego straciła bramkę w końcówce spotkania. Rossocrociati zrehabilitowali się jednak w 2. kolejce, stając na wysokości zadania i pokonując 4:1 Bośnię i Hercegowinę. Teraz czeka ich najtrudniejsze starcie w fazie grupowej, ponieważ zagrają ze współgospodarzem turnieju, który ma prawo być uniesiony ostatnim wysokim zwycięstwem.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kanada: o krok od upragnionego awansu

The Canucks na Mundialu grają dopiero trzeci raz w historii, ich występy w roku 1986 oraz 2022 zakończyły się na pierwszym etapie, więc teraz oczekiwania od tej drużyny są większe, zwłaszcza że fazę grupową rozgrywa przed własną publicznością. Po dwóch meczach ekipa Jesse’a Marscha ma na koncie cztery oczka po remisie 1:1 z Bośnią i Hercegowiną i wygranej 6:0 z Katarem. O ile po pierwszym meczu zarówno piłkarze, jak i kibice tej reprezentacji mieli prawo czuć niedosyt, o tyle efektowne zwycięstwo z Katarem pozwala im optymistycznie spojrzeć w przyszłość. Na koniec fazy grupowej Kanadyjczycy zagrają jednak z najtrudniejszym grupowym rywalem, więc czeka ich o wiele więcej pracy niż, jak choćby w miniony czwartek.

Szwajcaria Kanada Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2026 21:03

Co obstawiam?

W tym przypadku wytypowanie zwycięzcy nie będzie prostym zadaniem. Widoczne wyżej kursy pokazują, że w roli delikatnych faworytów powinni tutaj wystąpić Szwajcarzy. Osobiście jednak nie odważę się na grę na strony, a zamiast tego obstawiam over 1.5 gola. Nastrajam się tutaj na ciekawy pojedynek, w którym oba zespoły będą dążyły do zwycięstwa i pokażą swoją moc w ataku, dlatego uważam, że spokojnie powinny paść tutaj minimum dwa gole. W STS kurs na taki typ wynosi 1.33. Jest to więc dość bezpieczna opcja do kuponu z trzema typami.

STS 1.33 powyżej 1.5 gola Zagraj!

Szkocja vs Brazylia. Moje typy

Mecz pomiędzy Szkocją a Brazylią rozegrany zostanie natomiast o północy na stadionie w Miami. Ostatnim razem drużyny te spotkały się ze sobą towarzysko w marcu 2011 roku, kiedy to Brazylia zwyciężyła 2:0 po dwóch trafieniach Neymara.

Szkocja: bez polotu, lecz z szansami

Reprezentacja Szkocji po wielu latach niepowodzeń wreszcie wróciła na Mundial. Po raz ostatni kraj ten wystąpił na Mistrzostwach Świata w 1998 roku i wówczas po raz kolejny nie udało mu się przejść przez pierwszy etap turnieju. W sumie Szkoci ośmiokrotnie meldowali się na najważniejszej imprezie globu, lecz ani razu nie udało im się przebrnąć przez pierwszą fazę. Do Ameryki Północnej zespół trenera Steve’a Clarke’a przyjechał więc z zadaniem przełamania tej fatalnej serii. Dwa pierwsze mecze nie poszły jednak tej drużynie zbyt dobrze, bo choć w 1. kolejce wygrała ona 1:0 z Haiti, to jej styl pozostawiał wiele do życzenia. Znalazło to swoje potwierdzenie w 2. kolejce, kiedy to Szkoci ulegli 0:1 ekipie Maroka, dając się zdominować i przegrywając zasłużenie. Teraz czeka ich w teorii najtrudniejsze starcie w fazie grupowej, a ponieważ zdobyte jak dotąd trzy punkty mogą nie dać awansu do 1/16 finału, Szkoci muszą postarać się o sprawienie niespodzianki i wyrwanie Canarinhos przynajmniej punktu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Brazylia: bez fajerwerków, ale robią swoje

Brazylijczycy do każdego Mundialu podchodzą jako jedni z głównych faworytów do złota. Nie inaczej jest i tym razem, choć droga na te mistrzostwa była dla Canarinhos wyjątkowo wyboista. W swojej strefie eliminacyjnej zajęli oni bowiem dopiero piąte miejsce, a w całym cyklu eliminacji aż dwukrotnie zmieniali selekcjonera. Finalnie został nim Carlo Ancelotii, który – wydaje się – ustabilizował zespół zarówno pod kątem gry, jak i atmosfery w szatni i notuje ona powolny postęp. Remis 1:1 z Marokiem w 1. kolejce każe Brazylijczykom ostrożnie patrzeć naprzód, lecz wygrana 3:0 z Haiti może stanowić zastrzyk pozytywnego morale. W meczu ze Szkocją Brazylia powinna być faworytem i należy oczekiwać od niej zwycięstwa. Tylko ów wynik pozwoli na zapewnienie sobie awansu do 1/16 finału, a przecież celem tej drużyny przed startem zmagań było zajęcie pierwszego miejsca w grupowej tabeli.

Szkocja Brazylia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2026 21:23

Co obstawiam?

W tym meczu wyraźnie zarysowanym faworytem będzie Brazylia. Canarinhos walczą o pierwsze miejsce w grupie i jak na razie przewodzą w grupowej tabeli, dlatego ich celem będzie zwycięstwo. Szkoci to jednak zespół niewygodny i dobrze poukładany – zwłaszcza w defensywie – dlatego typowanie zwycięstwa Brazylii uważam za ryzykowne. Zamiast tego typuję brak porażki Brazylijczyków oraz under 3.5 gola. Sądzę, że ostrożna postawa, jakiej należy spodziewać się po Szkocji, odciśnie piętno na tym meczu i choć zapewne nie wygra ona tego meczu, to stać ją na zapunktowanie i zatrzymanie tego starcia na maksimum trzech bramkach. Dostępny w STS kurs na takie połączenie typów to 1.48. Dobrze wygląda więc ono jako zamknięcie dzisiejszego kuponu.

STS 1.48 Brazylia nie przegra i poniżej 3.5 gola Zagraj!

Mój kupon na środę 24 czerwca

Poniżej prezentuję kupon ze środowymi typami na mecze Mistrzostw Świata:

Promocja w STS

Przy okazji meczów fazy grupowej Mundialu możesz skorzystać z promocji od STS. Zarejestruj się z kodem GOALPROMO, dokonaj depozytu na przynajmniej 50 PLN i obstaw typ na gola wybranej przez siebie drużyny w dowolnym meczu fazy grupowej MŚ 2026. Jeżeli trafisz swój typ, otrzymasz 333 PLN bonusu.