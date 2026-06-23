Z Portugalii prosto do Ekstraklasy. Piast z ciekawym wzmocnieniem

Piast Gliwice wzmocnił pozycję bramkarza przed nowym sezonem. Do zespołu dołączył oficjalnie Słoweniec Domen Gril, który w Portugalii wywalczył awans do ekstraklasy.

fot. ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Domen Grill zasilił Piasta Gliwice

Piast Gliwice oficjalnie potwierdził kolejny transfer przed startem nowych rozgrywek. Jak poinformowało biuro prasowe klubu, do zespołu Niebiesko-czerwonych dołączył słoweński bramkarz Domen Gril, który podpisał trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia.

Golkiper ostatni sezon spędził w Academico Viseu, gdzie odegrał kluczową rolę w awansie do portugalskiej ekstraklasy. Łącznie w 26 meczach ligowych zachował 14 czystych kont, potwierdzając wysoką formę.

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Gril urodził się w Mariborze i od młodzieńczych lat uchodził za duży talent. Ma na koncie 55 występów w młodzieżowych reprezentacjach Słowenii, a seniorskie doświadczenie zdobywał już jako nastolatek w NK Bravo. W kolei w 2020 roku trafił do TSG 1899 Hoffenheim, a następnie na stałe związał się z Portugalią.

Łącznie w Liga Portugal 2 rozegrał łącznie 129 spotkań, regularnie należąc do czołowych bramkarzy ligi. W sezonie 2022/23 był wyróżniany jako najlepszy golkiper miesiąca, a z Academico Viseu dotarł także do półfinału pucharu ligi.

Ostatnie lata to stabilna forma i regularna gra, która teraz ma przełożyć się na występy w PKO BP Ekstraklasie. Piast liczy, że nowy bramkarz szybko wzmocni rywalizację i da zespołowi większą pewność w defensywie.

Aktualnie w ekipie z Gliwic bramkarzami są też Frantisek Plach czy Jakub Grelich. Pierwszy jednak leczy kontuzję. W związku z tym władze Piasta musiały szukać wzmocnień na pozycje bramkarza.