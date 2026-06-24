Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska meczów na dzisiaj i jutro (24.06/25.06)

W środę 24 czerwca na mundialu 2026 rozegrano już dwa mecze, a kolejne spotkania zaplanowano na wieczór. Sprawdź terminarz MŚ dziś i jutro.

AlexPhotoStock / Alamy Na zdjęciu: MŚ 2026 TV

Dzisiejsze mecze mundialu (24.06.2026)

Dzisiejsze mecze mundialu 2026 rozpoczęły się od dwóch spotkań kończących 2. kolejkę w grupach K i L. Chorwacja pokonała Panamę 1:0 i zachowała szanse na awans do fazy pucharowej, a Kolumbia wygrała z DR Konga 1:0, zapewniając sobie miejsce w 1/16 finału mistrzostw świata.

Kolejne dzisiejsze mecze mistrzostw świata rozpoczną już 3. kolejkę fazy grupowej. O 21:00 Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Katarem, a Szwajcaria zagra z Kanadą. Oba spotkania grupy B mogą mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli i walki o awans.

Data Godzina Grupa Mecz Miasto Transmisja 24 czerwca 01:00 L Panama – Chorwacja 0:1 Toronto TVP Sport, TVPSPORT.PL 24 czerwca 04:00 K Kolumbia – DR Konga 1:0 Guadalajara TVP Sport, TVPSPORT.PL 24 czerwca 21:00 B Bośnia i Hercegowina – Katar Seattle TVP Sport, TVPSPORT.PL 24 czerwca 21:00 B Szwajcaria – Kanada Vancouver TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

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Jutrzejsze mecze mundialu (25.06.2026)

Jutrzejsze mecze mundialu 2026 przyniosą kolejne spotkania 3. kolejki fazy grupowej. W nocy z środy na czwartek kibice zobaczą mecze Maroka z Haiti oraz Szkocji z Brazylią. Później odbędą się spotkania grupy A, a wieczorem emocje przeniosą się do grupy E.

Maroko będzie walczyć o pierwsze miejsce w grupie C, natomiast Brazylia spróbuje przypieczętować zwycięstwo w grupie. W grupie A Czechy zagrają z Meksykiem, a Republika Południowej Afryki zmierzy się z Koreą Południową w bezpośredniej walce o awans.

Na zakończenie dnia Curacao podejmie Wybrzeże Kości Słoniowej, a Ekwador zagra z Niemcami. Oba mecze grupy E mogą zdecydować o końcowym układzie tabeli i obsadzie miejsc premiowanych awansem do fazy pucharowej.