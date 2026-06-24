Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska meczów na dzisiaj i jutro (24.06/25.06)

Dzisiejsze mecze mundialu (24.06.2026)
Dzisiejsze mecze mundialu 2026 rozpoczęły się od dwóch spotkań kończących 2. kolejkę w grupach K i L. Chorwacja pokonała Panamę 1:0 i zachowała szanse na awans do fazy pucharowej, a Kolumbia wygrała z DR Konga 1:0, zapewniając sobie miejsce w 1/16 finału mistrzostw świata.
Kolejne dzisiejsze mecze mistrzostw świata rozpoczną już 3. kolejkę fazy grupowej. O 21:00 Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Katarem, a Szwajcaria zagra z Kanadą. Oba spotkania grupy B mogą mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli i walki o awans.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|24 czerwca
|01:00
|L
|Panama – Chorwacja 0:1
|Toronto
|TVP Sport, TVPSPORT.PL
|24 czerwca
|04:00
|K
|Kolumbia – DR Konga 1:0
|Guadalajara
|TVP Sport, TVPSPORT.PL
|24 czerwca
|21:00
|B
|Bośnia i Hercegowina – Katar
|Seattle
|TVP Sport, TVPSPORT.PL
|24 czerwca
|21:00
|B
|Szwajcaria – Kanada
|Vancouver
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
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Jutrzejsze mecze mundialu (25.06.2026)
Jutrzejsze mecze mundialu 2026 przyniosą kolejne spotkania 3. kolejki fazy grupowej. W nocy z środy na czwartek kibice zobaczą mecze Maroka z Haiti oraz Szkocji z Brazylią. Później odbędą się spotkania grupy A, a wieczorem emocje przeniosą się do grupy E.
Maroko będzie walczyć o pierwsze miejsce w grupie C, natomiast Brazylia spróbuje przypieczętować zwycięstwo w grupie. W grupie A Czechy zagrają z Meksykiem, a Republika Południowej Afryki zmierzy się z Koreą Południową w bezpośredniej walce o awans.
Na zakończenie dnia Curacao podejmie Wybrzeże Kości Słoniowej, a Ekwador zagra z Niemcami. Oba mecze grupy E mogą zdecydować o końcowym układzie tabeli i obsadzie miejsc premiowanych awansem do fazy pucharowej.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|25 czerwca
|00:00
|C
|Maroko – Haiti
|Atlanta
|TVP Sport, TVPSPORT.PL
|25 czerwca
|00:00
|C
|Szkocja – Brazylia
|Miami
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|25 czerwca
|03:00
|A
|Czechy – Meksyk
|Meksyk
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|25 czerwca
|03:00
|A
|Republika Południowej Afryki – Korea Południowa
|Monterrey
|TVP Sport, TVPSPORT.PL
|25 czerwca
|22:00
|E
|Curacao – Wybrzeże Kości Słoniowej
|Filadelfia
|TVP Sport, TVPSPORT.PL
|25 czerwca
|22:00
|E
|Ekwador – Niemcy
|East Rutherford
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL