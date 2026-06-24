Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska meczów na dzisiaj i jutro (24.06/25.06)

07:14, 24. czerwca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

W środę 24 czerwca na mundialu 2026 rozegrano już dwa mecze, a kolejne spotkania zaplanowano na wieczór. Sprawdź terminarz MŚ dziś i jutro.

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Dzisiejsze mecze mundialu (24.06.2026)

Dzisiejsze mecze mundialu 2026 rozpoczęły się od dwóch spotkań kończących 2. kolejkę w grupach K i L. Chorwacja pokonała Panamę 1:0 i zachowała szanse na awans do fazy pucharowej, a Kolumbia wygrała z DR Konga 1:0, zapewniając sobie miejsce w 1/16 finału mistrzostw świata.

Kolejne dzisiejsze mecze mistrzostw świata rozpoczną już 3. kolejkę fazy grupowej. O 21:00 Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Katarem, a Szwajcaria zagra z Kanadą. Oba spotkania grupy B mogą mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli i walki o awans.

DataGodzinaGrupaMeczMiastoTransmisja
24 czerwca01:00LPanama – Chorwacja 0:1TorontoTVP Sport, TVPSPORT.PL
24 czerwca04:00KKolumbia – DR Konga 1:0GuadalajaraTVP Sport, TVPSPORT.PL
24 czerwca21:00BBośnia i Hercegowina – KatarSeattleTVP Sport, TVPSPORT.PL
24 czerwca21:00BSzwajcaria – KanadaVancouverTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

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Jutrzejsze mecze mundialu (25.06.2026)

Jutrzejsze mecze mundialu 2026 przyniosą kolejne spotkania 3. kolejki fazy grupowej. W nocy z środy na czwartek kibice zobaczą mecze Maroka z Haiti oraz Szkocji z Brazylią. Później odbędą się spotkania grupy A, a wieczorem emocje przeniosą się do grupy E.

Maroko będzie walczyć o pierwsze miejsce w grupie C, natomiast Brazylia spróbuje przypieczętować zwycięstwo w grupie. W grupie A Czechy zagrają z Meksykiem, a Republika Południowej Afryki zmierzy się z Koreą Południową w bezpośredniej walce o awans.

Na zakończenie dnia Curacao podejmie Wybrzeże Kości Słoniowej, a Ekwador zagra z Niemcami. Oba mecze grupy E mogą zdecydować o końcowym układzie tabeli i obsadzie miejsc premiowanych awansem do fazy pucharowej.

DataGodzinaGrupaMeczMiastoTransmisja
25 czerwca00:00CMaroko – HaitiAtlantaTVP Sport, TVPSPORT.PL
25 czerwca00:00CSzkocja – BrazyliaMiamiTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
25 czerwca03:00ACzechy – MeksykMeksykTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
25 czerwca03:00ARepublika Południowej Afryki – Korea PołudniowaMonterreyTVP Sport, TVPSPORT.PL
25 czerwca22:00ECuracao – Wybrzeże Kości SłoniowejFiladelfiaTVP Sport, TVPSPORT.PL
25 czerwca22:00EEkwador – NiemcyEast RutherfordTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
Pełny terminarz MŚ 2026 ->

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