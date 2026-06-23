Polonia Warszawa lada moment sięgnie po piłkarza, który niegdyś był związany z Cracovią. Nowym zawodnikiem Czarnych Koszul ma zostać David Kristjan Olafsson z AE Larisy - informuje Szymon Janczyk z "Weszło".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Warszawa

David Kristjan Olafsson zostanie zawodnikiem Polonii Warszawa

Polonia Warszawa aktywnie pracuje na rynku transfer. Nie tak dawno temu klub pochwalił się pozyskaniem Michała Marcjanika. Tymczasem najnowsze doniesienia z obozu pierwszoligowca przekazuje Szymon Janczyk z „Weszło”. Otóż lada moment Czarne Koszule pozyskają byłego gracza Cracovii. Stołeczny zespół ma wzmocnić David Kristjan Olafsson, który obecnie jest związany z AE Larisą.

Islandzki obrońca ma zatem doświadczenie z gry na polskich boiskach. Wychowanek Breidablik przez dwa lata reprezentował barwy Cracovii. W styczniu tego roku zawodnik wylądował w cypryjskiej AE Larisie, ale po zaledwie sześciu miesiącach 31-latek zdecydował się na powrót do Polski. Tym razem jednak będzie grał na poziomie Betclic 1. Ligi, reprezentując barwy Polonii Warszawa.

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Transfer Davida Kristjana Olafssona jest w zasadzie dopięty. Polonia Warszawa może skupić się na poszukiwaniu innych zawodników. Stołeczny klub prężnie działa na rynku, ponieważ chce wrócić do PKO Ekstraklasy. W ubiegłym sezonie rywalizowali w barażach o awans, które finalnie nie poszły po ich myśli.

David Kristjan Olafsson w koszulce Cracovii rozegrał łącznie 52 spotkania. Islandczyk zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył siedem asyst.