PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Marco Palestra nie dla Interu Mediolan? Chelsea zamierza pokrzyżować plany

Chelsea zamierza dokonać zmian kadrowych, sprowadzając idealnych piłkarzy Xabiemu Alonso. Jak się okazuje, angielski klub ma zamiar ostro namieszać na rynku transferowym. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że The Blues chcą pokrzyżować plany Interu Mediolan. Władze ze Stamford Bridge zamierzają pozyskać Marco Palestrę z Atalanty Bergamo.

Reprezentant Włoch jest priorytetem transferowym Interu Mediolan. Wydawało się, że nic już nie stanie na przeszkodzie, aby wahadłowy trafił do drużyny mistrza Serie A. Jak się okazuje, Nerazzurri rzeczywiście mogą obejść się smakiem. Wspomniane źródło zaznacza, że Chelsea jest gotowa zaoferować za piłkarza La Dei dużo większe pieniądze.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Marco Palestra tego lata był niezwykle łakomym kąskiem na rynku transferowym. Ostatnio piłkarz jednak doszedł do porozumienia z Interem Mediolan. Czas pokaże, czy Chelsea będzie w stanie zmienić zdanie zawodnika Atalanty Bergamo. Nadchodzące dni zapowiadają się niezwykle gorące w obozie zarówno The Blues, jak i mistrzów Serie A.

W zeszłym sezonie Marco Palestra był wypożyczony do Cagliari Calcio, gdzie rozegrał 37 spotkań. Reprezentant Italii strzelił jednego gola, a także zaliczył cztery asysty.