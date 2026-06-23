Motor Lublin zaczął przeprowadzać transfery przychodzące. Do lubelskiego zespołu trafił właśnie nowy bramkarz. Mihai Popa z CFR Cluj przeniósł się do drużyny prowadzonej przez Mariusza Misiurę.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Oficjalnie: Mihai Popa wzmocnił Motor Lublin

Motor Lublin przechodzi właśnie olbrzymią przebudowę. Dotychczas słyszeliśmy wyłącznie o zawodnika, którzy odeszli z lubelskiego zespołu. Jak się okazuje, we wtorek klub pochwalił się pierwszym letnim transferem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony ogłoszono przyjście Mihaia Popy, który dotychczas był związany z CFR Cluj.

Rumuński golkiper przeniósł się do Motoru Lublin na zasadzie transferu definitywnego. 25-latek został obdarzony sporym zaufaniem. Ekstraklasowicz bowiem podpisał z nim kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. W umowie widnieje zapis umożliwiający przedłużenie współpracy o kolejne 12 miesięcy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Jestem bardzo szczęśliwy. Poznałem już wszystkich i nie mogę doczekać się, aby być częścią rodziny i być w szatni z innymi zawodnikami. Wszystko działo się bardzo szybko. Byłem zadowolony, kiedy otrzymałem ofertę i wszystko poszło sprawnie. Jak jesteś zadowolony z wyboru, to wszystko tak właśnie idzie – powiedział bramkarz na łamach oficjalnej strony klubowej.

Mihai Popa w zeszłym sezonie rozegrał 19 spotkań między słupkami CFR Cluj. Rumuński golkiper ośmiokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.