Motor Lublin z pierwszym letnim transferem. Nowy bramkarz na pokładzie

20:32, 23. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Motor Lublin

Motor Lublin zaczął przeprowadzać transfery przychodzące. Do lubelskiego zespołu trafił właśnie nowy bramkarz. Mihai Popa z CFR Cluj przeniósł się do drużyny prowadzonej przez Mariusza Misiurę.

Mariusz Misiura
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Oficjalnie: Mihai Popa wzmocnił Motor Lublin

Motor Lublin przechodzi właśnie olbrzymią przebudowę. Dotychczas słyszeliśmy wyłącznie o zawodnika, którzy odeszli z lubelskiego zespołu. Jak się okazuje, we wtorek klub pochwalił się pierwszym letnim transferem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony ogłoszono przyjście Mihaia Popy, który dotychczas był związany z CFR Cluj.

Rumuński golkiper przeniósł się do Motoru Lublin na zasadzie transferu definitywnego. 25-latek został obdarzony sporym zaufaniem. Ekstraklasowicz bowiem podpisał z nim kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. W umowie widnieje zapis umożliwiający przedłużenie współpracy o kolejne 12 miesięcy.

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Jestem bardzo szczęśliwy. Poznałem już wszystkich i nie mogę doczekać się, aby być częścią rodziny i być w szatni z innymi zawodnikami. Wszystko działo się bardzo szybko. Byłem zadowolony, kiedy otrzymałem ofertę i wszystko poszło sprawnie. Jak jesteś zadowolony z wyboru, to wszystko tak właśnie idzie – powiedział bramkarz na łamach oficjalnej strony klubowej.

Mihai Popa w zeszłym sezonie rozegrał 19 spotkań między słupkami CFR Cluj. Rumuński golkiper ośmiokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.

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