Kolumbia – DR Konga: typy i kursy. Kapuadi zatrzyma Diaza?

Kolumbia – DR Konga: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Przed nami starcie kontynentów - Ameryka Południowa kontra Afryka. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego niezwykle interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Akron już w nadchodzącą środę, 24 czerwca o godzinie 04:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Kolumbia DR Kongo Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2026 13:08

Kolumbia – DR Konga, typy i przewidywania

W 2. kolejce fazy grupowej mistrzostw świata w grupie K dojdzie do interesującego starcia Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. W nieco lepszym położeniu znajdują się Kolumbijczycy, którzy po pierwszym meczu mają na swoim koncie komplet trzech oczek. Kongijczycy również mogą być zadowoleni ze swojego startu, gdyż wywalczyli cenny punkt. Wynik tej potyczki może mieć duże znaczenie w kontekście walki o awans do play-offów. Początek rywalizacji na Estadio Akron już w najbliższą środę, 24 czerwca o godzinie 04:00.

W tym pojedynku stawiam na remis. Uważam, że obie drużyny mają swoje argumenty, przez co podział punktów jest bardzo prawdopodobnym scenariuszem. Mój typ: remis.

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Kolumbia – DR Konga, sytuacja kadrowa

Wszystko wskazuje na to, że obie wymienione reprezentacje przystąpią do tego spotkania w najmocniejszych składach, co zapowiada ciekawe widowisko. Przed meczem nie pojawiły się bowiem żadne informacje o kontuzjach, zawieszeniach czy innych absencjach, które mogłyby wpłynąć na wyjściowe jedenastki Kolumbii i Demokratycznej Republiki Konga.

Kolumbia – DR Konga, ostatnie wyniki

Kolumbijczycy udanie rozpoczęli mistrzostwa świata, pokonując Uzbekistan 3:1 i obejmując prowadzenie w grupie K. Wcześniej ekipa z Ameryki Południowej wygrała także mecz towarzyski z Jordanią 2:0. Demokratyczna Republika Konga sprawiła sporą niespodziankę w pierwszej kolejce mundialu, remisując 1:1 z Portugalią. Tuż przed rozpoczęciem turnieju Kongijczycy byli natomiast gorsi od Chile, z którym przegrali 1:2 w spotkaniu sparingowym.

Kolumbia – DR Konga, historia

Historia bezpośrednich spotkań Kolumbii z DR Konga dopiero zostanie napisana, ponieważ dotąd obie reprezentacje nigdy nie miały okazji zmierzyć się ze sobą. Zarówno w meczach oficjalnych, jak i towarzyskich nie odnotowano żadnego wcześniejszego pojedynku tych drużyn. Nadchodzące starcie będzie więc ich pierwszą konfrontacją w całych dziejach.

Kolumbia – DR Konga, kursy bukmacherskie

Według najnowszych oszacowań bukmacherów faworytem środowego spotkania jest zespół z Ameryki Południowej, który przynajmniej na papierze dysponuje bardziej jakościową kadrą od drużyny z Afryki. Kurs na wygraną Kolumbijczyków wynosi około 1.55, typ na zwycięstwo Kongijczyków to mniej więcej 6.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.05. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka, to przy rejestracji u legalnego bukmachera Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Kolumbia DR Kongo 1.54 4.05 6.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2026 13:08

Kolumbia – DR Konga, przewidywane składy

Kolumbia: Vargas – Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Rios, Jefferson Lerma – Jhon Arias, James Rodriguez, Luis Diaz – Luis Suarez

DR Konga: Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku – Mukau, Moutoussamy, Sadiki – Bakambu, Wissa

Kolumbia – DR Konga, transmisja meczu

Pojedynek między Kolumbią a Demokratyczną Republiką Konga będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach tegorocznych mistrzostw świata możesz bowiem obejrzeć na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Szymon Borczuch i Adam Burek. Początek rywalizacji na Estadio Akron już w najbliższą środę, 24 czerwca o godzinie 04:00.

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