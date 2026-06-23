Barcelona pożegnała bramkarza. Transfer potwierdzony

18:41, 23. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Panathinaikos

FC Barcelona nie będzie kontynuowała współpracy z Inakim Peną. Hiszpański bramkarz wylądował w Grecji. Jego nowym pracodawcą został Panathinaikos Ateny.

Piłkarze Barcelony
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rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Oficjalnie: Inaki Pena wzmocnił Panathinaikos Ateny

FC Barcelona aktywnie działa na rynku transferowym. Duma Katalonii poszukuje wzmocnień, które planuje dokonać przed nadchodzącym sezonem. Tymczasem mistrzowie Hiszpanii we wtorek definitywnie z drużyną Hansiego Flicka rozstał się Inaki Pena. Za pośrednictwem mediów społecznościowych przyjście golkipera potwierdził Panathinaikos Ateny.

Dla Inakiego Peny nie będzie to pierwsza przygoda piłkarska poza Hiszpanią. Golkiper w 2022 roku był wypożyczony do Galatasaray. Teraz pora na Grecję. Wychowanek FC Barcelony związał się z Panathinaikosem Ateny kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku. 27-latek został zatem obdarzony sporym zaufaniem przez nowego pracodawcę.

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Inaki Pena będzie zapewne podstawowym bramkarzem Panathinaikosu Ateny. W ostatnich latach grecki klub miał ogromny problem między słupkami. W przeszłości nawet Bartłomiej Drągowski nie prezentował formy na miarę oczekiwań. Teraz Hiszpan będzie miał ogromną szansę, aby udowodnić, że nie tak dawno nieprzypadkowo był jedynką Dumy Katalonii.

W minionym sezonie Inaki Pena był wypożyczony do Elche. Bramkarz w barwach tego hiszpańskiego zespołu rozegrał 16 spotkań. Cztery z nich zakończyło się czystym kontem 27-latka.

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