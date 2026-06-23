Wieczysta zainteresowana czołowym bramkarzem mundialu! Peszko potwierdza

Wieczysta Kraków faktycznie jest zainteresowana sprowadzeniem Vozinhy, bramkarza Republiki Zielonego Przylądka. Sławomir Peszko przyznał jednak na antenie "Kanału Sportowego", że będzie to zadanie trudne do realizacji.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Wieczysta chętna na rewelacyjnego bramkarza mundialu 2026?

Mistrzostwa Świata zawsze kreują nowych bohaterów i wyłaniają z piłkarzy absolutnie nieoczywistych, a czasami wręcz anonimowych nowe gwiazdy i perełki. Taka sama sytuacja ma naturalnie miejsce podczas tego mundialu, gdzie prym wiodą przede wszystkim bramkarze. To ich kapitalne interwencje składają się na wiele dyskusji. Przede wszystkim jednak kibiców oczarował Vozinha.

Bramkarz broniący barw Republiki Zielonego Przylądka kapitalnie zagrał w meczu przeciwko Hiszpanii, gdzie zachował czyste konto. Kilka jego interwencji z pewnością ochroniło zespół kopciuszka przed porażką, a to od razu wzbudziło zainteresowanie innych klubów golkipera. Wzrost popularności przełożył się na nasz rynek. Jak powiedział Sławomir Peszko, odpowiadający za transfery w Wieczystej Kraków, chętnie widziałby go w zespole beniaminka PKO Ekstraklasy.

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– Jeżeli byłaby opcja zastanowiłbym się nad tym mocno. Podejrzewam, że Vozinha ofert dostaje wiele, ale pewnie na rok skusiłbym się, choć ciężko będzie z zatrudnieniem – powiedział Sławomir Peszko w rozmowie na antenie „Kanału Sportowego”.

Vozinha na koncie ma już 40 lat, ale nadal z powodzeniem reprezentuje barwy portugalskiego zespołu GD Chaves. W minionym sezonie rozegrał 19 spotkań. W sumie reprezentant Wysp Zielonego Przylądka ma także występy na Cyprze oraz na Słowacji.

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