Chorwacja i Kolumbia grały nocą. Tylko dwa gole w dwóch meczach [WIDEO]

Nocne mecze mistrzostw świata nie obfitowały w gole, ale przyniosły ważne rozstrzygnięcia. Chorwacja zachowała szanse na awans, a Kolumbia zapewniła sobie miejsce w fazie pucharowej.

Odyssey Images / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Kolumbia jest już w fazie pucharowej mundialu

Kolumbia jako pierwsza z dwóch drużyn grających w nocy przypieczętowała awans do 1/16 finału mistrzostw świata. Zespół Néstora Lorenzo pokonał Demokratyczną Republikę Konga 1:0 i objął prowadzenie w grupie K.

Choć wynik może sugerować wyrównane spotkanie, przewaga Kolumbijczyków była wyraźna. Świetnie dysponowany Lionel Mpasi długo utrzymywał afrykański zespół w grze, broniąc między innymi strzały Luisa Díaza i Jhona Ariasa. Dwa trafienia skrzydłowego Liverpoolu zostały dodatkowo anulowane.

Decydujący cios padł dopiero w 76. minucie. Daniel Munoz wykorzystał swoją okazję i zapewnił „Los Cafeteros” komplet punktów. Przed ostatnią kolejką Kolumbia ma dwa punkty przewagi nad Portugalią, z którą zmierzy się w walce o pierwsze miejsce w grupie.

Kolumbia – DR Konga 1:0 (0:0)

Bramka: Muñoz 76′

Szaleństwo na trybunach stadionu w Guadalajarze! 🇨🇴



Kolumbia prowadzi z DR Konga 1:0. pic.twitter.com/4Eec2nUtL8 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 24, 2026

Chorwacja pozostaje w grze, Panama żegna się z turniejem

Znacznie więcej nerwów towarzyszyło rywalizacji w grupie L. Chorwacja potrzebowała zwycięstwa z Panamą i dopięła swego, wygrywając 1:0.

Pierwsza połowa nie zachwyciła. Obie drużyny miały problem ze stworzeniem klarownych sytuacji, a najbliżej gola byli Panamczycy. Po przerwie Zlatko Dalić dokonał zmian, które szybko przyniosły efekt.

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W 55. minucie Ante Budimir wykorzystał dośrodkowanie z prawej strony i zdobył jedyną bramkę spotkania. Chorwaci mogli podwyższyć prowadzenie, ale Marco Pašalić przegrał pojedynek z Orlando Mosquerą. W końcówce świetnie spisywał się Dominik Livaković, który nie pozwolił rywalom doprowadzić do remisu.

Dla Panamy była to druga porażka i koniec marzeń o wyjściu z grupy. Chorwacja zachowała natomiast szanse na awans przed ostatnim spotkaniem z Ghaną.

Panama – Chorwacja 0:1 (0:0)

Bramka: Budimir 55′