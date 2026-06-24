Chorwacja i Kolumbia grały nocą. Tylko dwa gole w dwóch meczach [WIDEO]

Kolumbia jest już w fazie pucharowej mundialu
Kolumbia jako pierwsza z dwóch drużyn grających w nocy przypieczętowała awans do 1/16 finału mistrzostw świata. Zespół Néstora Lorenzo pokonał Demokratyczną Republikę Konga 1:0 i objął prowadzenie w grupie K.
Choć wynik może sugerować wyrównane spotkanie, przewaga Kolumbijczyków była wyraźna. Świetnie dysponowany Lionel Mpasi długo utrzymywał afrykański zespół w grze, broniąc między innymi strzały Luisa Díaza i Jhona Ariasa. Dwa trafienia skrzydłowego Liverpoolu zostały dodatkowo anulowane.
Decydujący cios padł dopiero w 76. minucie. Daniel Munoz wykorzystał swoją okazję i zapewnił „Los Cafeteros” komplet punktów. Przed ostatnią kolejką Kolumbia ma dwa punkty przewagi nad Portugalią, z którą zmierzy się w walce o pierwsze miejsce w grupie.
Kolumbia – DR Konga 1:0 (0:0)
Bramka: Muñoz 76′
Chorwacja pozostaje w grze, Panama żegna się z turniejem
Znacznie więcej nerwów towarzyszyło rywalizacji w grupie L. Chorwacja potrzebowała zwycięstwa z Panamą i dopięła swego, wygrywając 1:0.
Pierwsza połowa nie zachwyciła. Obie drużyny miały problem ze stworzeniem klarownych sytuacji, a najbliżej gola byli Panamczycy. Po przerwie Zlatko Dalić dokonał zmian, które szybko przyniosły efekt.
Sprawdź także:
- Mundial 2026 – tabele
- Terminarz MŚ 2026
- Wyniki Mundial 2026
- Największe gwiazdy MŚ 2026? Kilka nazwisk może naprawdę zaskoczyć [ZESTAWIENIE]
- Szokujące nieobecności MŚ 2026. Wielkie nazwiska poza turniejem [LISTA]
W 55. minucie Ante Budimir wykorzystał dośrodkowanie z prawej strony i zdobył jedyną bramkę spotkania. Chorwaci mogli podwyższyć prowadzenie, ale Marco Pašalić przegrał pojedynek z Orlando Mosquerą. W końcówce świetnie spisywał się Dominik Livaković, który nie pozwolił rywalom doprowadzić do remisu.
Dla Panamy była to druga porażka i koniec marzeń o wyjściu z grupy. Chorwacja zachowała natomiast szanse na awans przed ostatnim spotkaniem z Ghaną.
Panama – Chorwacja 0:1 (0:0)
Bramka: Budimir 55′