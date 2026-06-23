Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Mateus Fernandes w Manchesterze United? West Ham otrzyma ofertę

Manchester United poszukuje nowego pomocnika. Angielski klub działają już nad pozyskaniem Eduardo Camavingi. Czerwone Diabły liczą się także w walce o Mateusa Fernandesa, który wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Z informacji przekazanych przez „The Athletic” dowiadujemy się, że władze z Old Trafford chcą uprzedzić konkurencję. Na stole West Hamu United wkrótce ma pojawić się oferta za Portugalczyka.

Wspomniane źródło zaznacza, że Manchester United jeszcze nie złożył oficjalnej propozycji, ale lada moment sytuacja powinna się zmienić. Czerwone Diabły nie mają problemu z negocjacjami z Mateusem Fernandesem. Większy problem stanowią rozmowy z West Hamem United. Młoty oczekują za swoją gwiazdę aż 80 milionów funtów, a władze z Old Trafford uznają tę kwotę za zbyt wysoką.

Warto wspomnieć, że Mateus Fernandes jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Ostatnio poważne kroki do transferu portugalskiego pomocnika zrobił Tottenham Hotspur. Manchester United jednak chcą pogodzić inne zainteresowane kluby. Czas pokaże, czy piłkarz Młotów wyląduje pod skrzydłami Michaela Carricka.

W poprzednim sezonie Mateus Fernandes rozegrał 42 spotkania w koszulce West Hamu United. Reprezentant Portugalii zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dokładnie taką samą liczbę asyst.