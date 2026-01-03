Łukasz Skorupski pauzuje z powodu kontuzji od listopada. Polak wciąż nie jest w pełni zdrowy i na powrót do bramki musi jeszcze poczekać. Trener Vincenzo Italiano podał konkretną datę.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Skorupski nie pomoże drużynie w hitach Serie A

Łukasz Skorupski od lata stanowi o sile klubu z Bolonii. Reprezentant Polski rozegrał dla tej drużyny już ponad 250 meczów. Licznik jest występów zatrzymał się 9 listopada podczas rywalizacji z Napoli. 34-latek nie był w stanie kontynuować gry i w ósmej minucie opuścił boisko z kontuzją.

Przymusowa przerwa Skorupskiego miała trwać około 45 dni, ale okres ten wydłużył się. Jeszcze niedawno „Corriere dello Sport” przekazywało, że polski bramkarz jest bliski powrotu do drużyny. Teraz wiemy już, że 34-latek nie znajdzie się w kadrze na mecz z Interem Mediolan.

– Skorupski wróci za tydzień, najwyżej dziesięć dni i będzie dostępny. Na pewno nie zagra w meczach z Interem, Atalantą i Como – przekazał Vincenzo Italiano, trener drużyny z Bolonii. 34-latek opuści zatem trzy mecze z czołówką Serie A. Polak ma być dostępny dopiero na mecz z Hellasem Verona, który zaplanowano na 15 stycznia.

