Mourinho uderzył w Inter. Zdecydowana reakcja Nerazzurrich

12:55, 10. maja 2026
Mateusz Bednarski
Źródło: Calciomercato

Inter pokonał Lazio 3:0 i umocnił się na pozycji lidera Serie A. Po meczu dużo mówiło się jednak nie tylko o wyniku, ale także o słowach Jose Mourinho dotyczących drużyny Cristiana Chivu.

Ricardo Rocha / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Chivu nie chciał wdawać się w konflikt z Mourinho

Inter wygrał z Lazio 3:0 w pierwszym meczu po zapewnieniu sobie mistrzostwa Włoch. Nerazzurri mają już 85 punktów i tyle samo strzelonych goli w ligowym sezonie. Drużyna Cristiana Chivu wciąż walczy również o zdobycie krajowego dubletu, ponieważ już w środę ponownie zmierzy się z Lazio w finale Pucharu Włoch.

Przed spotkaniem głośno było o słowach Jose Mourinho, który porównał obecny zespół Interu do legendarnej drużyny z 2010 roku. Portugalczyk stwierdził, że żaden z obecnych piłkarzy nie znalazłby miejsca w ekipie, która zdobyła potrójną koronę. – Chivu miał też trochę szczęścia, bo w tym sezonie żadna drużyna nie była naprawdę mocnym rywalem w walce o mistrzostwo. Bardzo lubię piłkarzy tego Interu, ale żaden z nich nie grałby w mojej drużynie z 2010 roku- powiedział Mourinho.

Cristian Chivu nie chciał jednak zaostrzać konfliktu i spokojnie odpowiedział byłemu trenerowi. – Nie można porównywać różnych pokoleń. Najważniejsze jest to, że obie drużyny dały kibicom Interu wiele radości – powiedział szkoleniowiec mistrzów Włoch.

Nie jest to pierwszy medialny pojedynek obu trenerów w tym sezonie. Mourinho już wcześniej krytykował szkoleniowców otrzymujących pracę w wielkich klubach mimo niewielkiego doświadczenia. Chivu odpowiedział wtedy po efektownym zwycięstwie nad Pisą. – Mecze trwają 100 minut. Wiem to z doświadczenia, nawet jeśli ktoś może je podważać, bo zdobyłem je prowadząc drużyny młodzieżowe. Reakcja zawodników po podwójnej stracie była wspaniała mimo hałasu wrogów i przyjaciół – powiedział trener Interu.

Mourinho prowadził Chivu w Interze w latach 2008-2010. Wspólnie zdobyli między innymi Ligę Mistrzów, dwa mistrzostwa Włoch oraz Puchar Włoch.

