Przemysław Frankowski wraca do kadry meczowej Stade Rennais. Trener Habib Beye potwierdził, że reprezentant Polski będzie do jego dyspozycji w najbliższym ligowym spotkaniu,

PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Frankowski uporał się z kontuzją

Przemysław Frankowski w sezonie 2025/2026 wrócił na boiska Ligue 1. Reprezentant Polski zasilił szeregi Stade Rennais. 30-latek w nowym zespole stał się podstawowym zawodnikiem. Polak dosyć często zmaga się jednak z problemami zdrowotnymi. Frankowski nie dokończył meczu ze Stade Brestois, który odbył się 13 grudnia. Jak się później okazało, była to kontuzja ścięgna udowego.

Reprezentant Polski skorzystał na tym, że uraz przytrafił mu się niedługo przed przerwą świąteczno-noworoczną. W efekcie Frankowski opuścił tylko jedno spotkanie, w Pucharze Francji. Teraz ze zdrowiem 30-letniego defensora jest już wszystko w porządku.

– Przemysław Frankowski wrócił dwa dni przed pozostałymi, aby dopracować swój powrót. Przez cały tydzień trenował bardzo dobrze i będzie gotowy do gry w weekend – potwierdził trener Stade Rennais na przedmeczowej konferencji prasowej.

Na ten moment nie wiadomo, czy Frankowski rozpocznie spotkanie w wyjściowym składzie. Sam fakt zapowiedzenia jego obecności w kadrze meczowej jest jednak sygnałem, że sztab szkoleniowy uznał go za gotowego do rywalizacji. Mecz Lille – Rennes zaplanowano na sobotę, 3 stycznia o 21:05.

