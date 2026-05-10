FC Barcelona zaczęła interesować się Joao Pedro z Chelsea. Brazylijczyk natomiast jest otwarty na przeprowadzkę do Hiszpanii, jeśli Duma Katalonii zdecydowałaby się na jego transfer - donosi "SPORT".

Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Joao Pedro dał zielone światło na transfer do FC Barcelony

FC Barcelona rozgląda się za napastnikiem, który wejdzie w buty Roberta Lewandowskiego. Priorytetem Dumy Katalonii jest Julian Alvarez. Jako alternatywa dla Argentyńczyka ostatnio wyłonił się Joao Pedro. Tymczasem hiszpański „SPORT” przekazuje ważne informacje w tej sprawie. Otóż zawodnik Chelsea dał zgodę na przeprowadzkę na Camp Nou.

Wspomniane źródło zaznacza, że najpierw jednak FC Barcelona będzie musiała chcieć pozyskać Joao Pedro. Dopiero wtedy Brazylijczyk zgodziłby się na opuszczenie Chelsea. Napastnik nie będzie nic robił na siłę. Duma Katalonii ma zatem chętną alternatywę, ale w pierwszej kolejności spróbują pozyskać Juliana Alvareza z Atletico Madryt.

Chelsea może mieć problem z zatrzymaniem Joao Pedro, a także innych ważnych zawodników. A wszystko przez brak awansu do Ligi Mistrzów. Londyńczycy mają bardzo małe szanse na kwalifikację, więc czeka ich bardzo trudne lato. Strata Brazylijczyka byłaby niezwykle bolesna dla drużyny ze Stamford Bridge.

Joao Pedro w obecnym sezonie rozegrał 48 spotkań w koszulce Chelsea. Statystyki brazylijski napastnika są godne pochwały. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 20 trafień, a także zaliczył dziewięć asyst.