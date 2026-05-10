Barcelona chce wielkiego transferu! Przez to może pożegnać napastnika

Barcelona jest w stanie zrobić wszystko, żeby sprowadzić Juliana Alvareza. Jak donosi serwis El Pais, klub chce oddać napastnika, aby ściągnąć gwiazdę Atletico Madryt.

Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Ferran Torres

Alvarez głównym transferowym celem Barcelony

Według doniesień „El Pais” Barcelona bardzo chce sprowadzić nowego napastnika już podczas najbliższego okna transferowego. Obecnie numerem jeden na liście życzeń hiszpańskiego giganta jest Julian Alvarez. Blaugrana chce rozwiązać problem z pozycją nr 9 i uważa, że 26-latek byłby inwestycją na wiele lat.

Jednocześnie pod dużym znakiem zapytania stoi przyszłość Roberta Lewandowskiego. Kontrakt Polaka wygasa po sezonie i ma oferty z Włoch oraz USA.

Jeśli kapitan reprezentacji Polski zdecyduje się na odejście, sprowadzenie nowej gwiazdy stanie się dla klubu priorytetem. Z drugiej jednak strony może zostać na Camp Nou, jeśli zdecyduje się na obniżkę pensji i zaakceptowanie mniejszej roli.

Atletico Madryt wycenia swojego snajpera na około 120-140 milionów euro. Z tego powodu Katalończycy planują włączyć w całą operację Ferrana Torresa. Reprezentant Hiszpanii ma wysoką wartość rynkową i może obniżyć końcową kwotę. Wygląda na to, że Barcelona chce oddać swojego zawodnika, byle tylko dopiąć transfer Alvareza.

Choć Ferran strzela dużo goli to klub uważa, że po przyjściu nowego napastnika nie będzie już dla niego miejsca w składzie. Co więcej, Alvarez sam naciska na przeprowadzkę do stolicy Katalonii. Napastnik nie wygrał w tym roku żadnego trofeum z Los Colchoneros i chce zmienić otoczenie.

