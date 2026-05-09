Inter zdecydował ws. transferu Vicario. Sensacyjny zwrot akcji

Inter Mediolan od dawna interesował się Guglielmo Vicario. Nerazzurri jednak myślą o zrezygnowanie z gwiazdy Tottenhamu Hotspur. Mistrzowie Włoch mają teraz inne priorytety - informuje "Corriere dello Sport".

Inter Mediolan będzie chciał w letnim okienku transferowym pozyskać nowego bramkarza. Przyszłość Yanna Sommera w klubie stoi pod dużym znakiem zapytania, a Josep Martinez nie jest obdarzony wielkim zaufaniem. Od dawna z przeprowadzką na Stadio Giuseppe Meazza jest łączony Guglielmo Vicario. Tymczasem dziennik „Corriere dello Sport” zdradza, że bramkarz Tottenhamu Hotspur wcale nie musi wrócić do Włoch.

Obecny sezon Interu Mediolan zakończył się mistrzostwem, ale w klubie mają świadomość, że kadra nie jest wystarczająco szeroka i dobra, aby rywalizować na kilku frontach. Świeżo upieczeni mistrzowie Serie A priorytetowo traktują wzmocnienie innych pozycji, przez co mogą całkowicie zrezygnować z Guglielmo Vicario. Byłoby to jednak sporą niespodzianką.

Guglielmo Vicario już zapowiedział, że ma zamiar opuścić Tottenham Hotspur. Niezależnie od pozostania drużyny w Premier League. Włoski bramkarz zaczął się dusić w Londynie i poważnie myśli o powrocie do ojczyzny. Czas pokaże, jak finalnie rozstrzygnie się kwestia klubowej przyszłości byłego gracza Empoli.

W obecnym sezonie Guglielmo Vicario rozegrał 43 spotkania między słupkami Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Italii zdołał 13 meczów zakończyć na zero z tyłu.