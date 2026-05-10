Inter Mediolan tego lata może przeprowadzić niezwykle głośny transfer wewnątrz Serie A. Na radarze mistrzów Włoch znalazł się Andrea Cambiaso z Juventusu - informuje "TEAMtalk".

Inter Mediolan zapewnił już sobie tytuł mistrza Włoch. Świeżo upieczeni triumfatorzy Serie A już myślą o nadchodzącym letnim okienku transferowym. Jak się okazuje, władze klubu rozważają przeprowadzenie bardzo zaskakującego wzmocnienia. Prosto z Juventusu. Serwis „TEAMtalk” przekazał, że w kręgu zainteresowań Nerazzurrich znalazł się Andrea Cambiaso.

Juventus poszukuje funduszy na inne wzmocnienia. Andrea Cambiaso jest jednym z zawodników, który latem może zostać sprzedany. Inter Mediolan spróbuje wykorzystać sytuację, ale musi mieć świadomość, że transfer będzie wiązał się ze sporym wydatkiem. Kontrakt reprezentanta Włoch obowiązuje bowiem do 30 czerwca 2029 roku, co sprawia, że Stara Dama może oczekiwać olbrzymie pieniądze.

Inter Mediolan jednak nie jest jedynym zespołem, który interesuje się Andreą Cambiaso. Obrońca Juventusu jest łączony także z FC Barceloną. Rywalizacja o transfer Włocha zapowiada się niezwykle interesująco. Czas pokaże, który zespół finalnie będzie reprezentował wychowanek Genoi w niedalekiej przyszłości.

Andrea Cambiaso w obecnym sezonie rozegrał 45 spotkań w koszulce Juventusu. Włoski defensor zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. 26-latek może również pochwalić się pięcioma asystami.