„Bastoni może mieć problem w Barcelonie”

Alessandro Bastoni pod dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń Barcelony przed nowym sezonem. O możliwym transferze obrońcy Interu wypowiedział się legendarny kapitan Dumy Katalonii Carles Puyol.

Bastoni na celowniku FC Barcelony

Alessandro Bastoni od kilku tygodni jest łączony z przeprowadzką do Barcelony. Włoski defensor od lat pozostaje jednym z filarów Interu i według doniesień medialnych może być gotowy na nowy etap kariery. Kataloński klub już wcześniej interesował się reprezentantem Włoch, podobnie jak kilka zespołów z Premier League.

Na temat potencjalnego transferu wypowiedział się Carles Puyol. Były kapitan Barcelony podkreślił, że Bastoni należy do czołowych obrońców, ale jego adaptacja do stylu gry Blaugrany mogłaby nie być łatwa. – Bastoni w Barcelonie? Trzeba byłoby zapytać Deco. Na pewno uważam, że to znakomity obrońca. Bronienie przy tak wysoko ustawionej linii nie jest proste i dostosowanie się może być skomplikowane – powiedział Puyol.

Legenda Barcelony zaznaczyła również, że zainteresowanie ze strony klubu świadczy o wysokiej ocenie umiejętności zawodnika. Puyol uważa jednak, że sama chęć sprowadzenia piłkarza nie oznacza jeszcze powodzenia całej operacji transferowej. – Jeśli Barcelona myśli o Bastonim, to znaczy, że uważa go za bardzo mocnego zawodnika i przeprowadziła wszystkie analizy, aby sprawdzić czy to odpowiedni profil. Jedno to jednak chcieć piłkarza, a drugie mieć warunki, by naprawdę go kupić – przyznał były defensor.

Barcelona od dłuższego czasu szuka wzmocnień do defensywy i analizuje różne możliwości przed letnim oknem transferowym. Bastoni pozostaje jednym z najbardziej cenionych środkowych obrońców w Europie, ale ewentualny transfer może okazać się bardzo trudny ze względów finansowych.

