Josko Gvardiol latem może zmienić klub. Gwiazda Manchesteru City jest łączona z innymi topowymi zespołami. O Chorwata mogą powalczyć Bayern Monachium i Real Madryt - informuje "TEAMtalk".

Josko Gvardiol jest jednym z najlepszym transferów Manchesteru City w ostatnich latach. Tego lata jednak może dojść do sensacyjnego rozstania. Serwis „TEAMtalk” zdradza, że chorwacki gwiazdor może być bohaterem kosmicznego transferu, ale w grze liczą się w dwa kluby. 24-latek znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium oraz Realu Madryt.

Mistrzowie Niemiec i Królewscy podjęli już pierwsze kroki. Zainteresowane kluby zwróciły się do Manchesteru City z zapytaniem o Josko Gvardiola. The Citizens jednak nie są na ten moment chętni na rozstanie ze swoją gwiazdą. Ba, wkrótce między nimi ma dojść do rozmów w sprawie przedłużenia umowy. Obecny kontrakt Chorwata obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

Z pewnością, gdyby rozmowy nie układały się po myśli, to Manchester City może rozważyć sprzedaż Josko Gvardiola. Dla The Citizens byłby to ostatni moment, kiedy mogliby na jego odejściu zarobić kosmiczne pieniądze. Do tego jeszcze daleka droga, ale Bayern Monachium i Real Madryt są w gotowości, aby pozyskać reprezentanta Chrowacji.

Josko Gvardiol w trwającej kampanii rozegrał 23 spotkania pod okiem Pepa Guardioli. Obrońca Manchesteru City zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.