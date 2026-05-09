Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Ederson zbliża się do transferu Manchesteru United

Manchester United od dawna poszukuje środkowego pomocnika, którego będzie mógł pozyskać w nadchodzącym letnim okienku. Od miesięcy Czerwone Diabły przyglądają się Edersonowi i w tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje Matteo Moretto. Otóż zespół z Old Trafford jest faktycznie bliski pozyskania zawodnika Atalanty Bergamo.

Negocjacje między klubami toczą się pomyślnie, co przybliża Manchester United do pozyskania Edersona. Gwiazdor Atalanty Bergamo wykonał już krok w kierunku transferu, ponieważ wyraził gotowość na przeprowadzką na Old Trafford. Do otwarcia letniego okienka pozostaje jeszcze sporo czasu, więc Czerwone Diabły nie muszą spieszyć się z finalizacją wzmocnienia.

Ederson od długich miesięcy jest łączony z Manchesterem United. Anglicy robili nawet starania pod pozyskanie Brazylijczyka, ale finalnie nie udawało się dojść do porozumienia z Atalantą Bergamo. Sam zawodnik dotychczas nie naciskał na transfer, ale sytuacja całkowicie się zmieniła. Czas pokaże, czy finalnie pomocnik trafi do Premier League.

W trwającej kampanii Ederson rozegrał 39 spotkań w koszulce Atalanty Bergamo. Reprezentant Brazylii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.