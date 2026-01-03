Filip Marchwiński może rozegrać pierwszy raz od 449 dni. Polak uporał się z poważną kontuzją i znalazł się w kadrze na mecz Lecce - Juventus.

PressFocus Na zdjęciu: Filip Marchwiński

Marchwiński z nieoczekiwanym powrotem w Serie A

Filip Marchwiński od lipca 2024 roku jest zawodnikiem włoskiego Lecce, do którego trafił z Lecha Poznań za trzy miliony euro. 23-latek niegdyś uważany był za wielki talent, ale na krajowym podwórku rzadko pokazywał swój potencjał. To miało się zmienić po wyjeździe do Włoch. Tam Marchwiński nie zrobił jednak wielkiej kariery. 23-latka zatrzymały między innymi urazy.

Wychowanek Lecha ostatni mecz rozegrał 449 dni temu, w barwach młodzieżowej reprezentacji przeciwko Kosowu w eliminacjach do mistrzostw Europy w kadrze U-21. Z kolei w styczniu ubiegłego roku Marchwiński zerwał więzadła krzyżowe w prawym kolanie. Rok później pojawiła się wyczekiwana informacja na temat 23-latka.

Marchwiński znalazł się w kadrze Lecce na mecz z Juventusem w Serie A. 23-latek nie będzie miał jednak okazji zmierzenia się ze swoim rodakiem. Arkadiusz Milik ma bowiem kolejne problemy ze zdrowiem, przez co nie został powołany na dzisiejszy, sobotni pojedynek. Początek meczu Lecce – Juventus zaplanowano na 18:00.

