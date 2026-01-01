Łukasz Skorupski wraca do zdrowia po kontuzji mięśniowej odniesionej w listopadzie. Reprezentant Polski walczy z czasem przed niedzielnym meczem z Interem Mediolan w Serie A.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Skorupski wróci do kadry? Trwa walka z czasem

Łukasz Skorupski ostatnie tygodnie spędził na wyleczeniu kontuzji mięśniowej, której nabawił się 9 listopada w meczu z Napoli. Reprezentant Polski musiał opuścić boisko już po ośmiu minutach rywalizacji. Jego pauza początkowo miała trwać około 45 dni. 34-latek poleciał z Bologną w grudniu do Arabii Saudyjskiej na turniej o Superpuchar Włoch, ale wiadomo było, że nie da rady jeszcze pomóc zespołowi. To może się niedługo zmienić.

31 grudnia Bologna rozgrywała wewnętrzną grę treningową. Skorupski trenował jeszcze wówczas indywidualnie. „Corriere dello Sport” przekazało, że polski bramkarz jest bliski powrotu do drużyny. 34-latek ma nadzieję, że znajdzie się w kadrze na wyjazdowy mecz z Interem Mediolan w Serie A.

Obecność Skorupskiego w kadrze meczowej na niedzielny mecz jest zależna od tego, czy Polak przejdzie pomyślnie testy sprawnościowe. Trudno spodziewać się jednak błyskawicznego powrotu 34-latka między słupki. Bologna pod nieobecność Skorupskiego rozegrała dziesięć spotkań. Ich bilans to pięć zwycięstw, dwa remisy i trzy porażki.

