Motor demoluje Wisłę! Fatalna passa przerwana [WIDEO]

16:39, 10. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór

Wisła Płock - Motor Lublin to drugie niedzielne spotkanie 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Goście nie dali żadnych szans rywalom i odnieśli efektowne zwycięstwo.

Dawid Figura/ PressFocus Na zdjęciu: Wisła Płock - Motor Lublin

Wisła Płock – Motor Lublin: fatalna postawa gospodarzy

Obie ekipy do tego pojedynku przystępował po serii niepowodzeń. Wisła Płock przegrała dwa mecze z rzędu, natomiast Motor Lublin nie zdobył ani jednego punktu w trzech ostatnich kolejkach. Faworyt? Trudno było wskazać zespół, który miał większe szanse na zwycięstwo.

Jednak już w 7. minucie to goście udowodnili swoją wyższość. Bartosz Wolski dopadł do piłki po zablokowanym strzale Arkadiusza Najemskiego i mocnym uderzeniem nie dał żadnych szans Jakubowi Burkowi. W 31. minucie podopieczni Mateusza Stolarskiego podwyższyli prowadzenie – Karol Czubak celną główką zamknął dośrodkowanie Wolskiego.

Po zmianie stron przed długi czas brakowało emocji. Dopiero w 80. minucie trybuny znowu ożyły. I znowu po trafieniu zawodnika przejezdnych. Bartosz Wolski dośrodkował w szesnastkę, a Marek Bartos popisał się bezbłędnym uderzeniem głową. Osiem minut później Fabio Ronaldo po indywidualnej akcji podwyższył wynik na 4:0 dla Lublinian.

Motor pokonał Wisłę i z dorobkiem 42 punktów awansował na 9. lokatę. Lublinianie wypracowali cztery oczka przewagi nad strefą spadkową. Natomiast Nafciarze mają na koncie 45 punktów i plasują się na 7. pozycji.

Wisła Płock – Motor Lublin 0:4 (0:2)

Wolski 7′, Czubak 31′, Bartos 80′, Fabio Ronaldo 88′

