Manchester United szykuje transfer z Serie A. Chcą wzmocnić defensywę

15:30, 10. maja 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Manchester United chce wzmocnić defensywę. Jak się okazuje, trop Czerwonych Diabłów prowadzi do Serie A. Na ich radarze znalazł się Strahinja Pavlović z AC Milanu - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Paul Marriott / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Strahinja Pavlović łączony z Manchesterem United

Manchester United awansował do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, przez co w planach jest poszerzenie kadry. Czerwone Diabły chcą wzmocnień w zasadzie na każdej pozycji. W tym na środku obrony. Klub ma na oku już odpowiedni cel transferowy. Dziennik „La Gazzetta dello Sport” zdradza, że w kręgu zainteresowań angielski zespołu znalazł się Strahinja Pavlović z AC Milanu.

Reprezentant Serbii prezentuje kapitalną formę od miesięcy i nieprzypadkowo znalazł się na radarze Manchesteru United. Czerwone Diabły jednak będą miały rywala w walce o defensora Rossonerich. Włoska prasa przekazała, że zawodnik jest także pod obserwacją Crystal Palace. Zapowiada się zatem ekscytująca walka o transfer wychowanka Partizana Belgrad.

Jeszcze rok temu nikt by nie pomyślał, że Strahinja Pavlović będzie łączony z Manchesterem United. Serb miał fatalne wejście do AC Milanu. Był nawet nazywany największym flopem transferowym. Przyjście Massimiliano Allegriego jednak całkowicie zmieniło defensora. 24-latek dziś ewidentnie zasłużył na grę w jeszcze lepszym zespole.

Strahinja Pavlović w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce AC Milanu. Reprezentant Serbii zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

