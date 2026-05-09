West Ham United – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (10.05.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Ben White

West Ham – Arsenal: typy bukmacherskie

W 36. kolejce Premier League zobaczymy rywalizację londyńskich drużyn, które kiedyś potrafiły grać jak równy z równym. Dziś West Ham United to kandydat do spadku z ligi angielskiej. Z kolei Arsenal jest na dobrej drodze do wyczekiwanego triumfu w tych rozgrywkach. Zespół gości jest w pełni zależny od siebie i nie będzie chciał tego zaprzepaścić. Pełna determinacja będzie także po stronie gospodarzy, który walczą o utrzymanie. Mój typ: remis.

West Ham – Arsenal: ostatnie wyniki

West Ham rywalizuje o pozostanie w lidze angielskiej. Jeszcze kolejkę temu Młoty plasowały się nad strefą spadkową dzięki pokonaniu Evertonu 2:1. Dla zawodników Nuno Espirito Santo był to siódmy punkt w trzech ostatnich meczach. Sytuacja skomplikowała się ponownie po niedawnej porażce 0:3 z Brentfordem, która kosztowała West Ham powrót do najgorszej trójki tabeli.

Arsenal ma za sobą półfinałowy dwumecz z Atletico Madryt. Kanonierzy okazali się minimalnie lepsi od hiszpańskiego giganta, triumfując ostatecznie 2:1. W Premier League gracze Mikela Artety nie pozostawili złudzeń Fulham, które pokonali 3:0. Tym samym wygrali drugi kolejny mecz w angielskiej elicie, po wcześniejszym sukcesie z Newcastle United (1:0).

West Ham – Arsenal: historia

Mecz z października ubiegłego roku był wyjątkowy z perspektywy rywalizacji tych klubów. Arsenal pokonał West Ham 2:0 i tym samym po raz pierwszy od dwóch sezonów ze zwycięstwa cieszył się zespół gospodarzy. W każdym z czterech wcześniejszych pojedynków triumfowała drużyna gości.

West Ham – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Arsenal, o czym świadczy współczynnik 1.62 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie West Ham, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 5.10. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.90.

West Ham – Arsenal: kto wygra?

West Ham – Arsenal: przewidywane składy

West Ham United: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Fernandes, Soucek, Summerville; Wilson, Castellanos

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres

West Ham – Arsenal: transmisja meczu

Mecz West Ham – Arsenal odbędzie się w niedzielę (10 maja) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

