FC Barcelona, Real Madryt i Manchester City obserwowali Wesleya z AS Romy. Wszystkie kluby są zachwycone Brazylijczykiem i zaczęli się nim interesować - przekazuje Ekrem Konur.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Romy

Wesley łączony z FC Barceloną, Realem Madryt i Manchesterem City

AS Roma gościła ostatnio na swoim meczu wysłanników topowych europejskich klubów. Na trybunach gościli przedstawiciele FC Barcelony, Realu Madryt oraz Manchesteru City. Wszyscy obserwowali bowiem Wesleya. Ekrem Konur poinformował, że wymienione kluby są pod wrażeniem brazylijskiego defensora, przez co zaczęli wykazywać nim poważne zainteresowanie.

Na ten moment jeszcze żaden z zespołów nie wyłożył oferty na stół AS Romy. Jedno jest pewne – transfer będzie wiązał się z ogromnym wydatkiem. Turecki dziennikarz zdradza, że wycena Wesleya przekracza nawet 60 milionów euro. A wszystko przez kontrakt zawodnika Giallorossich, który obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

FC Barcelona, Real Madryt oraz Manchester City nie są jedynymi klubami, które patrzą w kierunku Wesleya. Również skauci Newcastle United obserwowali ostatnio brazylijskiego defensora. Na dodatek obrońca włoskiego zespołu jest także łączony z Arsenalem oraz Tottenhamem Hotspur. Zapowiada się zatem wielka walka o transfer 22-latka.

Wesley w trwającej kampanii rozegrał 37 spotkań w koszulce AS Romy. Brazylijski defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie pięć trafień, a także zaliczył dwie asysty. 22-latek jest jednym z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji w całej Serie A.