Adrian Benedyczak w grudniu ubiegłego roku odzyskał wyjściowy skład w Parmie. W nowy rok Polak wszedł jednak pechowo. Z powodu grypy nie znalazł się w kadrze meczowej.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Benedyczak

Benedyczak wypadł na ostatniej prostej

Adrian Benedyczak prawie pięć lat temu zdecydował się na opuszczenie Pogoni Szczecin. Polski napastnik swoją karierę rozwija w barwach włoskiej Parmy, dla której uzbierał już ponad 100 meczów. Bilans ten byłby jeszcze bardziej imponujący, gdyby nie problemy zdrowotne trapiące 25-latka.

– W zeszłym sezonie rozegrałem kilka meczów, ale w większości z nich czułem, że z kostką coś jest nie tak. Wszyscy mówili, żebym był spokojny, że przejdzie, że potrzeba czasu, ale ja czułem, iż coś jest nie tak i dlatego przeszedłem drugi zabieg. To już za mną i skupiam się tylko na tym, co jest tu i teraz – powiedział Benedyczak w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

– Ten ostatni miesiąc mógłbym nazwać swoimi nowymi narodzinami. Nie mam w tym sezonie jeszcze wiele minut, ale mimo to pojawiają się liczby, a to jest najważniejsze – dodał napastnik Parmy.

Benedyczak liczył, że w nowy rok wejdzie udanie. Tymczasem Polak nie znalazł się w kadrze meczowej Parmy na sobotni mecz z Sassuolo. Przyczyną absencji Polaka jest grypa. 25-latek może mówić zatem o sporym pechu. W grudniu Benedyczak wystąpił od pierwszej minuty we wszystkich czterech meczach Parmy, zdobywając w nich dwie bramki. Na kolejne trafienie musi jednak poczekać.

