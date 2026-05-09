Adam Buksa zdobył bramkę w Serie A. Napastnik przełamał się po dwóch miesiącach [WIDEO]

17:47, 9. maja 2026
Paweł Wątorski
Adam Buksa strzelił gola dla Udinese Calcio, które wygrało na wyjeździe z Cagliari (2:0). 29-letni napastnik czekał na ligowe trafienie we Włoszech ponad dwa miesiące.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Adam Buksa

Trafienie Adma Buksy w Serie A

Adam Buksa w sierpniu ubiegłego roku przeniósł się z FC Midtjylland do Udinese Calcio za pięć milionów euro. Przygoda polskiego napastnika w Serie A nie była łatwa, ale stopniowo zbierał on cenne minuty i budował swoją pozycję w zespole prowadzonym przez Kostę Runjaicia.

Pierwsze ligowe trafienie Buksa zanotował w październiku, jednak później na kolejną bramkę czekał aż do marca. W tym czasie zmagał się również z urazem łydki, który ograniczył regularne występy na Półwyspie Apenińskim. Problemy zdrowotne oraz spadek formy sprawiły, że w tym roku napastnik nie znalazł się wśród powołanych do reprezentacji Polski, w której ostatni raz zagrał w listopadzie.

W sobotnim meczu 36. kolejki Serie A przeciwko Cagliari Calcio Buksa otworzył wynik w 56. minucie spotkania. Hassane Kamara dograł piłkę wzdłuż bramki, a Polak z bliskiej odległości skutecznie wykończył akcję, strzelając tym samym swojego trzeciego gola w obecnym sezonie ligowym.

W 65. minucie Buksa został zmieniony przez Keinana Davisa. Udinese Calcio ostatecznie wygrało (2:0), a wynik ustalił jeszcze Idrissa Gueye. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 50 punktów. W tym sezonie po mistrzostwo Włoch sięgnął Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim.

