Vlahović przerwał milczenie i zasiał wątpliwości ws. przyszłości

08:48, 10. maja 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Dusan Vlahović został bohaterem Juventusu w wyjazdowym meczu z Lecce. Serbski napastnik po spotkaniu mówił nie tylko o zwycięstwie, ale również o swojej przyszłości.

Dusan Vlahovic
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Vlahović dał Juventusowi cenne zwycięstwo

Dusan Vlahović zapewnił Juventusowi wygraną już po 12 sekundach meczu z Lecce. Napastnik wrócił do podstawowego składu po długiej przerwie i od razu odegrał kluczową rolę. Serb nie ukrywał zadowolenia po końcowym gwizdku i podkreślił znaczenie zdobytych trzech punktów.

Piłkarz przyznał, że czuje wdzięczność wobec trenera za okazane zaufanie. – To cieszy. Najważniejsze jest to, że strzeliłem gola i wygraliśmy. Dziękuję trenerowi, że zaufał mi od początku po pięciu miesiącach bez gry od pierwszej minuty. Mogliśmy strzelić więcej goli i musieliśmy być bardziej skuteczni – powiedział zawodnik Juventusu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

W trakcie meczu anulowano także dwa trafienia Juventusu z powodu pozycji spalonej Vlahovicia. Jedno z nich dotyczyło również akcji Kululu. Napastnik przyznał, że sytuacje były dla niego pechowe. – Anulowane gole? Trochę pecha. Przy drugim byłem aktywny czy nieaktywny? Nie wiem jakie są przepisy. Najważniejsze jest to, że wygraliśmy i idziemy dalej – powiedział Serb.

Vlahović został również zapytany o relację z Luciano Spallettim oraz swoją przyszłość w Turynie. Napastnik jasno podkreślił, że czuje wsparcie selekcjonera. – Bardzo mocno czuję zaufanie Spallettiego i postaram się dać z siebie wszystko w tych dwóch ostatnich meczach. Dał mi bardzo dużo, nawet gdy nie czułem się najlepiej. Nie jest łatwo wrócić po kontuzji trwającej trzy lub cztery miesiące. Zostały tylko dwa mecze z Juve? Nie wiem, zobaczymy – powiedział zawodnik.

Serb odniósł się także do walki Juventusu w końcówce sezonu. – Presja na rywalach? Wszystko mamy w swoich rękach. Jeśli wygramy dwa ostatnie mecze, nie będzie presji dla nikogo. Musimy skupić się na sobie i podejść do tych spotkań we właściwy sposób. Wiemy o co gramy i musimy dać z siebie wszystko oraz wygrać – podsumował Vlahović.

Zobacz również: Barcelona bez szans na ten transfer. Bayern wygrał rywalizację