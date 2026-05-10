Ruch rozpędził się w kluczowym momencie. Szwedzik z dubletem [WIDEO]

16:27, 10. maja 2026
Luka Pawlik

Ruch Chorzów w meczu 32. kolejki pokonał na wyjeździe GKS Tychy (4:0), dzięki temu wyraźnie wskazał swój kierunek na końcówkę sezonu. Dubletem występ okrasił Patryk Szwedzik.

GKS Tychy - Ruch Chorzów
fot. PressFocus Na zdjęciu: GKS Tychy - Ruch Chorzów

Ruch zademonstrował pokaz siły w Tychach

Ruch Chorzów na finiszu sezonu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy wciąż liczy się w walce o awans do elity. W niedzielne popołudnie Niebiescy przystępowali do spotkania z GKS Tychy po przerwaniu serii pięciu meczów bez porażki, pokonując Odra Opole (2:0) na SuperAuto.pl Stadion Śląski. Z kolei ekipa Rena Pomsa miała za sobą dwie porażki z rzędu — z Wieczysta Kraków (0:2) oraz Chrobry Głogów (2:3). Drużyna z Tychów przystępowała do tego spotkania, będąc już pewna utrzymania w Betclic 1. Lidze.

Chorzowianie, wspierani na trybunach areny przy ulicy Edukacji przez liczną grupę swoich kibiców, już w siódmej minucie otworzyli wynik meczu. W roli głównej wystąpił Daniel Szczepan, wykorzystując podanie z bocznej strefy boiska. Dla doświadczonego napastnika Niebieskich było to czwarte trafienie w tym sezonie i jednocześnie goście szybko ułożyli spotkanie pod swoje dyktando.

Na jednym golu Ruch nie zamierzał poprzestać. Już w 13. minucie drużyna Waldemara Fornalika podwyższyła prowadzenie. Po akcji zainicjowanej przez Shumę Nagamatsu i Jakuba Jendrykę na listę strzelców wpisał się Patryk Szwedzik. Ozdobą pierwszej połowy było natomiast efektowne uderzenie z dystansu byłego zawodnika Chrobry Głogów w 44. minucie.

W drugiej części gry ekipa z Chorzowa skupiła się na kontrolowaniu boiskowych wydarzeń. Nie przeszkodzi lo to jednak w tym, aby Niebiescy dołożyli jeszcze jedno trafienie. Kwadrans przed końcem podstawowego czasu gry bramkę na 4:0 dla Ruchu zdobył Jakub Jendryka, wykorzystując świetne podanie od Denisa Ventury. Do końca meczu rezultat już się nie zmienił.

Dzięki odniesieniu trzynastego zwycięstwa w tej kampanii Chorzowianie mogą pochwalić się bilansem 50 punktów na koncie. W następnej kolejce Niebiescy zmierzą się na wyjeździe z Miedzią Legnica. Z kolei Tyszanie zmierzą się za tydzień z Pogonią Grodzisk Mazowiecki w Pruszkowie.

GKS Tychy – Ruch Chorzów 0:4 (0:3)
0:1 Daniel Szczepan 7
0:2 Patryk Szwedzik 13′
0:3 Patryk Szwedzik 44′
0:4 Jakub Jendryka 75′

