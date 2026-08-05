Zieliński zaskoczył. Tu może zakończyć karierę

Piotr Zieliński przygotowuje się do kolejnego sezonu w barwach Interu. W rozmowie z La Gazzettą dello Sport reprezentant Polski wypowiedział się na temat swoje przyszłości.

NEXPHER/ Vernon Yuen/ Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński zmieni pozycję na koniec kariery?

W lecie 2024 roku Piotr Zieliński zamienił Napoli na Inter i w ten sposób dopisał do swojego CV czwarty zespół w Serie A. Wcześniej pomocnik występował także w takich klubach jak Empoli i Udinese.

Obecny kontrakt 32-latka z Nerazzurrimi obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a więc jeszcze przez dwa sezony. Przed rozpoczęciem kolejnych rozgrywek reprezentant Polski został zapytany przez dziennikarza La Gazzettą dello Sport o plany na przyszłość.

– Ciekawe, czy zakończę karierę jako obrońca w Polsce. Z pewnością nastąpiła ewolucja. W Empoli stałem się typowym pomocnikiem, najpierw pod okiem Sarriego, a potem przede wszystkim pod wodzą Giampaolo. W Interze uczę się też roli rozgrywającego. Muszę przyznać, że zaczynam się do tego przekonywać. To była kwestia oporu psychicznego. Nadal postrzegam siebie jako środkowego pomocnika, ale nie brakuje mi niczego, by grać przed obroną – przyznał Zieliński.