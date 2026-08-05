To nowy rekord Danii. Beniaminek Premier League z dużym transferem

13:51, 5. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Fabrizio Romano

Coventry City finalizuje duże wzmocnienie. Nowym zawodnikiem beniaminka Premier League zostanie Caleb Yirenkyi z FC Nordsjælland. Szczegóły transfery ujawnia Fabrizio Romano.

Caleb Yirenkyi (Anglia - Ghana)
Obserwuj nas w
Marcel ter Bals/ DeFodi Images/ Alamy Na zdjęciu: Caleb Yirenkyi (Anglia - Ghana)

Coventry City z wielkim transferem. Rekord Danii

Caleb Yirenkyi zmienia klubowe barwy. Piętnastokrotny reprezentant Ghany i uczestnik Mistrzostw Świata 2026 (cztery mecze i jeden gol) w tym okienku odejdzie z FC Nordsjælland. Fabrizio Romano ujawnił, że 20-latek zostanie zawodnikiem Coventry City.

Beniaminek Premier League wyda na pozyskanie środkowego pomocnika łącznie 30 milionów euro (27 mln kwoty podstawowej i 3 mln w formie bonusów). Dla Nordsjælland będzie to największa sprzedaż w historii. Poprzedni rekord należał do Ernesta Numaha, który w lecie 2023 roku odszedł do RWD Molenbeek za 25 mln.

Numah do tej pory był także liderem w klasyfikacji największych transferów z duńskiej Superligi. Napastnik wyprzedzał takich zawodników, jak Victor Froholdt (Kopengaha – Porto za 20 mln) i Sindre Walle Egeli (Nordsjælland – Ipswich za 20 mln).

Teraz miejsce na szczycie tej listy zajmie Yirenkyi, który w obecnym sezonie rozegrał cztery spotkania – dwa w Superlidze i dwa w kwalifikacjach do Ligi Europy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości