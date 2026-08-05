Marcel ter Bals/ DeFodi Images/ Alamy Na zdjęciu: Caleb Yirenkyi (Anglia - Ghana)

Coventry City z wielkim transferem. Rekord Danii

Caleb Yirenkyi zmienia klubowe barwy. Piętnastokrotny reprezentant Ghany i uczestnik Mistrzostw Świata 2026 (cztery mecze i jeden gol) w tym okienku odejdzie z FC Nordsjælland. Fabrizio Romano ujawnił, że 20-latek zostanie zawodnikiem Coventry City.

Beniaminek Premier League wyda na pozyskanie środkowego pomocnika łącznie 30 milionów euro (27 mln kwoty podstawowej i 3 mln w formie bonusów). Dla Nordsjælland będzie to największa sprzedaż w historii. Poprzedni rekord należał do Ernesta Numaha, który w lecie 2023 roku odszedł do RWD Molenbeek za 25 mln.

Numah do tej pory był także liderem w klasyfikacji największych transferów z duńskiej Superligi. Napastnik wyprzedzał takich zawodników, jak Victor Froholdt (Kopengaha – Porto za 20 mln) i Sindre Walle Egeli (Nordsjælland – Ipswich za 20 mln).

Teraz miejsce na szczycie tej listy zajmie Yirenkyi, który w obecnym sezonie rozegrał cztery spotkania – dwa w Superlidze i dwa w kwalifikacjach do Ligi Europy.