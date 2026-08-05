Bayer Leverkusen bierze wychowanka Realu Madryt

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Miguel Gutierrez

Oficjalnie: Miguel Gutierrez przechodzi do Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o sprowadzeniu na zasadzie transferu definitywnego Miguela Gutierreza z SSC Napoli. 25-letni lewy obrońca pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku. Hiszpan ma być jednym z kluczowych wzmocnień drużyny Aptekarzy przed nowym sezonem.

Kwota opisywanej transakcji wyniosła 26 milionów euro, co oznacza, że Bayer Leverkusen przeprowadził jeden z największych zakupów w swojej historii. Gutierrez znalazł się w gronie dziesięciu najdrożej pozyskanych piłkarzy przez niemiecki klub. Władze jednokrotnych mistrzów Bundesligi wiążą z nim duże nadzieje. Boczny defensor w zespole z BayAreny zastąpi swojego rodaka – Alejandro Grimaldo.

Gutierrez występował w barwach wyżej wspomnianego Napoli od sierpnia 2025 roku, gdy przeniósł się na Stadio Diego Armando Maradona z Girony za 18 milionów euro. Wcześniej grał również w Realu Madryt, którego akademii jest wychowankiem. Pięciokrotny reprezentant Hiszpanii w poprzedniej kampanii rozegrał 36 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę.