Modrić wskazał cel na przyszły sezon. Chce to osiągnąć z Milanem

12:21, 5. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Gianlucadimarzio.com

Luka Modrić długo zastanawiał się nad przyszłością i finalnie postanowił przedłużyć umowę z Milanem. Teraz marzy o zdobyciu mistrzostwa Włoch.

Luka Modric
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Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Luka Modric

Modrić nienasycony. Chce osiągnąć sukces

Luka Modrić w minionym sezonie występował na San Siro. Milan zanotował fatalną końcówkę i po serii gorszych wyników nie dostał się nawet do Ligi Mistrzów, co było absolutnym priorytetem. Sam Chorwat musiał więc zastanowić się nad swoją przyszłością, a decyzję w tej sprawie odłożył do zakończenia mistrzostw świata.

Milan naciskał na dalszą współpracę i przedłużenie umowy, która wygasła wraz z końcem czerwca. Piłkarz wreszcie ustosunkował się do tej oferty, przystając na warunki giganta. W przyszłym sezonie dalej będzie grał dla Rossonerich.

Modrić w swojej karierze osiągnął wiele, ale pozostaje nienasycony. Tłumacząc powody przedłużenia umowy z Milanem przyznał także, że w przyszłym sezonie chce walczyć o najwyższe cele, w tym oczywiście mistrzostwo Włoch.

– Brak kwalifikacji do Ligi Mistrzów był frustrujący, tak samo jak to, że nie mogłem pomóc drużynie w najważniejszych meczach pod koniec sezonu, bo doznałem kontuzji. Dlatego chciałem tu wrócić, rozegrać lepszy sezon i wygrywać. (…) Kiedy tu przyjechałem, powiedziałem, że chcę wygrywać z Milanem i to moje marzenie. Chciałbym zdobywać tu trofea. Zobaczymy, czy będzie to Scudetto, czy coś innego, ale to moje marzenie. Nie przyjechałem tu tylko po to, aby dobrze się bawić – podsumował chorwacki pomocnik.

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