Cracovia – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (03.08.2026)

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Cracovia Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 sierpnia 2026 17:03

Cracovia – Pogoń: typy bukmacherskie

Cracovia podejmie Pogoń Szczecin w meczu 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tygodniem Pasy wywalczyły cenny punkt w Poznaniu. Krakowianie bezbramkowo z mistrzem Polski. Przed poniedziałkowym spotkaniem dotarły jednak bardzo złe wiadomości. Filip Marchwiński zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i czeka go wielomiesięczna przerwa od gry. Pomocnik, który został wypożyczony z Lecce, nie pomoże Cracovii w najbliższych miesiącach.

Portowcy rozpoczęli natomiast sezon od porażki przed własną publicznością. Portowcy przegrali z Legią Warszawa (0:1), tracąc bramkę w doliczonym czasie gry. – Jestem przekonany, że drużyna będzie prezentować dobrą, intensywną piłkę, opierającą się na posiadaniu, ale potrzeba do tego jeszcze czasu, bo wciąż jesteśmy daleko od tego, jak byśmy chcieli grać – podkreśla Oscar Garcia. Moim zdaniem to spotkanie ma spore szanse zakończyć się podziałem punktów. Mój typ: remis.

Cracovia – Pogoń: ostatnie wyniki

Spotkanie Cracovii z Lechem zakończyło się remisem (0:0), choć kibice na brak emocji nie mogli narzekać. Już w pierwszej połowie trener Pasów był zmuszony do przeprowadzenia wymuszonej zmiany, ponieważ Karol Knap z powodu urazu nie był w stanie kontynuować gry. Kolejorz oddał siedem celnych strzałów, ale bardzo dobrze spisywała się defensywa krakowskiego zespołu.

Pogoń również nie zdołała zdobyć bramki w starciu z Legią. Portowcy długo bronili dostępu do własnej bramki. Wojskowi jednak szukali sposobu na przełamanie rywali. Ich starania przyniosły efekt dopiero w doliczonym czasie gry. W 96. minucie Zoran Arsenić wykorzystał okazję i zapewnił Legii zwycięstwo (1:0).

Cracovia – Pogoń: historia

W zeszłej kampanii Pasy zremisowały z Pogonią (1:1) przy Kałuży. Szczecinianie byli górą na własnym obiekcie, wygrywając z Cracovią (2:1). W pięciu ostatnich starciach padło aż 19 bramek. Pogoń na ligowy triumf z krakowskim klubie czeka od września 2023 roku.

Cracovia – Pogoń: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują na wyrównane spotkanie w Krakowie. Kurs na wygraną Cracovii wynosi około 2.30. Triumf Pogoni Szczecin został wyceniony na poziomie 3.30, natomiast kurs na remis oscyluje wokół 3.20.

Cracovia Remis Pogoń Szczecin 2.30 3.20 3.30 2.30 3.20 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 sierpnia 2026 17:03

Cracovia – Pogoń: przewidywane składy

Cracovia: Madejski – Kakabadze, Henriksson, Perković – Piła, Klich, Al-Ammari, Selan – Hasić, Praszelik – Zahiroleslam

Pogoń Szczecin: Cojocaru – Wahlqvist, Keramitsis, Szalai, Leo Borges – Dziczek, Acosta – Juwara, Ława, Mukairu – Nsame

Cracovia – Pogoń: sonda

Kto wygra mecz? Cracovia

Będzie remis

Pogoń Szczecin Cracovia

Będzie remis

Pogoń Szczecin 0 Votes

Cracovia – Pogoń: transmisja meczu

Mecz Cracovii z Pogonią Szczecin w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w poniedziałek (3 sierpnia) o godzinie 19:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Mecz będzie też transmitowany w serwisie streamingowym CANAL+ online.

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