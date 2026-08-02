Cracovia – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (03.08.2026)

Cracovia – Pogoń: typy bukmacherskie
Cracovia podejmie Pogoń Szczecin w meczu 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tygodniem Pasy wywalczyły cenny punkt w Poznaniu. Krakowianie bezbramkowo z mistrzem Polski. Przed poniedziałkowym spotkaniem dotarły jednak bardzo złe wiadomości. Filip Marchwiński zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i czeka go wielomiesięczna przerwa od gry. Pomocnik, który został wypożyczony z Lecce, nie pomoże Cracovii w najbliższych miesiącach.
Portowcy rozpoczęli natomiast sezon od porażki przed własną publicznością. Portowcy przegrali z Legią Warszawa (0:1), tracąc bramkę w doliczonym czasie gry. – Jestem przekonany, że drużyna będzie prezentować dobrą, intensywną piłkę, opierającą się na posiadaniu, ale potrzeba do tego jeszcze czasu, bo wciąż jesteśmy daleko od tego, jak byśmy chcieli grać – podkreśla Oscar Garcia. Moim zdaniem to spotkanie ma spore szanse zakończyć się podziałem punktów. Mój typ: remis.
Cracovia – Pogoń: ostatnie wyniki
Spotkanie Cracovii z Lechem zakończyło się remisem (0:0), choć kibice na brak emocji nie mogli narzekać. Już w pierwszej połowie trener Pasów był zmuszony do przeprowadzenia wymuszonej zmiany, ponieważ Karol Knap z powodu urazu nie był w stanie kontynuować gry. Kolejorz oddał siedem celnych strzałów, ale bardzo dobrze spisywała się defensywa krakowskiego zespołu.
Pogoń również nie zdołała zdobyć bramki w starciu z Legią. Portowcy długo bronili dostępu do własnej bramki. Wojskowi jednak szukali sposobu na przełamanie rywali. Ich starania przyniosły efekt dopiero w doliczonym czasie gry. W 96. minucie Zoran Arsenić wykorzystał okazję i zapewnił Legii zwycięstwo (1:0).
Cracovia – Pogoń: historia
W zeszłej kampanii Pasy zremisowały z Pogonią (1:1) przy Kałuży. Szczecinianie byli górą na własnym obiekcie, wygrywając z Cracovią (2:1). W pięciu ostatnich starciach padło aż 19 bramek. Pogoń na ligowy triumf z krakowskim klubie czeka od września 2023 roku.
Cracovia – Pogoń: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherskie wskazują na wyrównane spotkanie w Krakowie. Kurs na wygraną Cracovii wynosi około 2.30. Triumf Pogoni Szczecin został wyceniony na poziomie 3.30, natomiast kurs na remis oscyluje wokół 3.20.
Cracovia – Pogoń: przewidywane składy
Cracovia: Madejski – Kakabadze, Henriksson, Perković – Piła, Klich, Al-Ammari, Selan – Hasić, Praszelik – Zahiroleslam
Pogoń Szczecin: Cojocaru – Wahlqvist, Keramitsis, Szalai, Leo Borges – Dziczek, Acosta – Juwara, Ława, Mukairu – Nsame
Cracovia – Pogoń: sonda
Kto wygra mecz?
- Cracovia
- Będzie remis
- Pogoń Szczecin
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Cracovia – Pogoń: transmisja meczu
Mecz Cracovii z Pogonią Szczecin w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w poniedziałek (3 sierpnia) o godzinie 19:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Mecz będzie też transmitowany w serwisie streamingowym CANAL+ online.
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