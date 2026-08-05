AC Milan chce pozyskać skrzydłowego z Premier League

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Pedro Neto na radarze Milanu

Pedro Neto wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym. 26-letni skrzydłowy może opuścić Chelsea jeszcze przed zakończeniem tegorocznego letniego okienka. W ostatnich tygodniach Portugalczyk był poważnie łączony z przeprowadzką do Manchesteru City oraz Liverpoolu, jednak angielskie kluby mogą mieć poważnego rywala w walce o jego podpis.

Jak poinformował w mediach społecznościowych turecki dziennikarz – Ekrem Konur, chrapkę na pozyskanie Neto ma bowiem również AC Milan. Nowy trener ekipy Rossonerich – Ruben Amorim – bardzo ceni swojego rodaka i chętnie widziałby go w swoim zespole. Chelsea jest gotowa rozważyć sprzedaż cenionego atakującego, ale oczekuje za niego około 80 milionów euro.

Neto reprezentuje barwy drużyny The Blues od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stamford Bridge z Wolverhampton Wanderers za 60 milionów euro. W swojej karierze występował także w Lazio Rzym oraz Sportingu Braga. W poprzednim sezonie rozegrał 52 spotkania, zdobył 10 bramek i zanotował 10 asyst. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi mniej więcej 60-70 milionów euro.