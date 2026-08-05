Manchester United pozbędzie się bramkarza. Trafi do La Ligi

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Altay Bayindir

Altay Bayindir zasili szeregi Celty Vigo

Altay Bayindir nie ma większych szans na regularne występy w Manchesterze United, gdzie niekwestionowanym numerem jeden między słupkami jest Senne Lammens. Z tego powodu 28-letni bramkarz zdecydował się opuścić Old Trafford, aby częściej pojawiać się na boisku. Wiadomo już, że reprezentant Turcji będzie kontynuował swoją karierę w hiszpańskiej La Lidze.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Bayindir zostanie bowiem wypożyczony do Celty Vigo. Umowa będzie zawierała opcję wykupu za cztery miliony euro. Wszystkie szczegóły transakcji zostały już uzgodnione pomiędzy klubami, dlatego w najbliższym czasie należy spodziewać się oficjalnych komunikatów potwierdzających finalizację operacji.

Turecki golkiper, którego wcześniej łączono też z Besiktasem Stambuł, występował w drużynie Czerwonych Diabłów od września 2023 roku, kiedy przeniósł się do Anglii z Fenerbahce Stambuł za pięć milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał zaledwie sześć spotkań, w których stracił 11 bramek i ani razu nie zachował czystego konta. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około pięciu milionów euro.