Gwiazdor chce odejść z Realu Madryt. Poinformował o swojej decyzji

Endrick zdaje sobie sprawę, że nie ma większych szans na regularną grę w Realu Madryt. 20-letni napastnik zamierza więc zmienić otoczenie - podaje Yagiz Sabuncuoglu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Endrick planuje opuścić Real Madryt

Endrick liczył, że w nadchodzącym sezonie będzie odgrywał ważniejszą rolę w Realu Madryt. Ruchy wykonane przez hiszpański klub sprawiły jednak, iż 20-letni napastnik zaczął poważnie zastanawiać się nad swoją przyszłością. Co prawda Santiago Bernabeu opuścił Gonzalo Garcia, lecz do zespołu Królewskich dołączył już inny snajper, czyli Carlos Espi, a w najbliższym czasie szeregi drużyny prowadzonej przez Jose Mourinho ma zasilić także Yan Diomande.

Jak poinformował Yagiz Sabuncuoglu, Endrick zdaje sobie sprawę, że jego szanse na regularne występy są niewielkie i chce odejść z Realu Madryt. Według tureckiego dziennikarza Brazylijczyk przekazał już swoją decyzję władzom klubu. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem pozostaje kolejne wypożyczenie po tym, jak niedawno występował na tej zasadzie w Olympique’u Lyon.

Dotychczasowy pobyt Endricka w ekipie Los Blancos nie należał do najłatwiejszych. Królewscy sprowadzili go z Palmeiras w 2024 roku za około 50 milionów euro, jednak najczęściej pełnił on rolę rezerwowego. Mimo to 21-krotny reprezentant Brazylii wciąż uchodzi za jeden z największych talentów światowego futbolu. Jego sytuację monitorują między innymi AS Roma oraz Fenerbahce Stambuł.