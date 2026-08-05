Lipsk wziął pod lupę pomocnika Arsenalu. To byłoby duże wzmocnienie

Ethan Nwaneri może odejść z Arsenalu w letnim okienku transferowym. Jak podaje Sebastien Vidal, chrapkę na jego sprowadzenie ma RB Lipsk.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ethan Nwaneri

Ethan Nwaneri łączony z Lipskiem

Ethan Nwaneri poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Olympique’u Marsylia. Choć francuski gigant ostatecznie nie zdecydował się na jego wykupienie, to niewykluczone, że 19-letni pomocnik jeszcze tego lata definitywnie opuści Arsenal. Młody Anglik wzbudza bowiem duże zainteresowanie wśród europejskich klubów, które dostrzegają ogromny potencjał u zdolnego zawodnika.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Sebastien Vidal, jednym z zespołów mających chrapkę na Ethana Nwaneriego jest RB Lipsk. Niemiecki klub będzie chciał wzmocnić ofensywę po niemal przesądzonym odejściu Yana Diomande do Realu Madryt i dlatego zainteresował się perełką Arsenalu.

Nwaneri może grać zarówno jako ofensywny pomocnik, jak i na skrzydle, w związku z czym stanowi atrakcyjną opcję transferową. Jego sytuację monitoruje również AC Milan.

Wszechstronny piłkarz w 2022 roku przeszedł do historii jako najmłodszy debiutant w dziejach Premier League, występując w barwach zespołu Kanonierów w wieku 15 lat i 181 dni. Jego kontrakt z londyńskim potentatem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa Anglika wynosi około 35-40 milionów euro.