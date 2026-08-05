Lukaku poinformował Napoli o swojej decyzji. Wszystko jasne

Romelu Lukaku jest związany z Napoli kontraktem ważnym do końca tego sezonu. Czy Belg jeszcze założy koszulkę Partenopeich? Nicolò Schira ujawnia przyszłość napastnika.

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku i Napoli – koniec współpracy

W sierpniu 2024 roku Romelu Lukaku definitywnie opuścił Chelsea i został zawodnikiem Napoli. Dla reprezentanta Belgii to kolejny włoski klub w CV – wcześniej napastnik występował w Interze i Romie.

Do tej pory 33-latek rozegrał 45 spotkań w koszulce Partenopeich i wszystko wskazuje na to, że już nie powiększy tego dorobku. Chociaż jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, to doświadczony snajper nie zamierza kontynuować kariery pod Wezuwiuszem.

Nicolo Schira poinformował, że Lukaku nie dołączy do drużyny trenującej w Castel di Sangro i chce pożegnać się z klubem. Obecnie obie strony pracują nad satysfakcjonującym rozwiązaniem.

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