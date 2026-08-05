Wieczysta Kraków walczyła o tego napastnika. Odrzucił jej ofertę

Wieczysta Kraków zainteresowała się transferem Samuela Mraza, ale odbiła się od ściany. Były napastnik Motoru Lublin odrzucił ofertę beniaminka - ujawnił Szymon Janczyk z portalu Weszło.com.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Wieczysta chciała Mraza. Zbyt duże wymagania finansowe

Wieczysta Kraków poszukuje nowego napastnika. Kontuzji doznał Stefal Feiertag, choć już wcześniej miała w planach wzmocnienie tej pozycji. Sławomir Peszko w programie na antenie CANAL+ Sport potwierdził, że taki ruch jest już bliski finalizacji, nie ujawniając przy tym personaliów. Nowy snajper beniaminka ma być natomiast znany polskim kibicom.

Przymierzany do Wieczystej był Efthymios Koulouris. Faktycznie sondowała ten ruch i była nim zainteresowana, natomiast były król strzelców Ekstraklasy ma na stole ciekawsze sportowo oraz finansowo oferty. Szymon Janczyk na łamach portalu Weszło.com przekazał, że beniaminek podjął również próbę pozyskania Samuela Mraza.

Mraz w przeszłości był związany z Zagłębiem Lubin, natomiast znacznie lepiej radził sobie w barwach Motoru Lublin. Spędził w tym klubie 1,5 roku, notując liczby na poziomie 22 goli i 4 asyst w 50 występach. Następnie trafił do Servette FC, gdzie gra do dzisiaj.

Słowak otrzymał propozycję, ale postanowił ją odrzucić. Jego oczekiwania finansowe znacząco przekroczyły te proponowane przez Wieczystą. W Krakowie uznano, że nie warto podbijać stawki i walczyć o niego za wszelką cenę, więc ten temat już definitywnie upadł. Beniaminek sięgnie po innego snajpera.