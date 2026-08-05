AS Roma dopina pozyskanie mistrza świata. Porozumienie o krok

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Nahuel Molina

Nahuel Molina bardzo blisko Romy

Trener Romy – Gian Piero Gasperini – liczy na wzmocnienie pozycji prawego obrońcy podczas letniego okna transferowego. Wszystko wskazuje na to, że władze rzymskiego klubu spełnią życzenie włoskiego szkoleniowca. Blisko przeprowadzki na Stadio Olimpico jest bowiem doświadczony boczny defensor, który do tej pory występował w hiszpańskiej La Lidze.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, AS Roma osiągnęła porozumienie z Atletico Madryt w sprawie transferu Nahuela Moliny. Wartość transakcji wraz z bonusami ma wynieść blisko 20 milionów euro. Teraz włoski gigant musi jeszcze uzgodnić warunki kontraktu indywidualnego z samym piłkarzem, co jednak nie powinno sprawić większych trudności.

Dla etatowego reprezentanta Argentyny będzie to powrót do dobrze znanego środowiska, ponieważ w latach 2020-2022 występował on w innej włoskiej ekipie – Udinese Calcio. Wychowanek Boca Juniors ma na koncie 56 meczów w narodowych barwach oraz tytuł mistrza świata. Do Atletico trafił w 2022 roku i rozegrał dla madryckiego zespołu łącznie 181 spotkań.