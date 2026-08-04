Man United i Chelsea włączają się do walki o gwiazdę. To okazja transferowa

Manchester United oraz Chelsea rozpoczęły starania o pozyskanie środkowego obrońcy Bologni, Jhona Lucumíego. Jak podaje Quotidiano Sportivo, włoski klub jest zmuszony do sprzedaży swojej gwiazdy, aby nie stracić jej za darmo po wygaśnięciu kontraktu.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Jhon Lucumi

Promocyjna cena za gwiazdę Serie A

Manchester United wyraził zainteresowanie pozyskaniem Jhona Lucumiego. Działacze z Old Trafford chcą wzmocnić zespół i zwiększyć głębie w składzie przed startem nowego sezonu. Kwota transferu ma wynieść około 25 milionów euro, co przy obecnych realiach rynkowych jest okazją.

Również Chelsea, która szuka wzmocnienia defensywy, włączyła się do gry. Londyńczycy chcą wrócić do walki o trofea oraz zagwarantować sobie powrót do Ligi Mistrzów. Obaj angielscy potentaci dysponują odpowiednim zapleczem finansowym, by bez problemu dopiąć tę transakcję.

Bologna znajduje się pod ścianą i nie może pozwolić sobie na odejście kluczowego gracza na zasadzie wolnego transferu. Sytuację mocno komplikuje umowa zawodnika, która wygasa w połowie 2027 roku. Klub z Serie A zaakceptuje rozsądną ofertę, by zminimalizować ryzyko strat.

Dla 28-letniego reprezentanta Kolumbii to najlepszy moment na przenosiny do Premier League. Piłkarz znajduje się w szczytowym momencie kariery i zależy mu na dobrym klubie, w którym dostanie gwarancję regularnych występów. Decyzja o wyborze nowego zespołu powinna zapaść w niedługim czasie. Sytuację stopera od dawna śledzi również Juventus.