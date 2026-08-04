Marc Casado łączony z włoskim gigantem. To będzie głośny transfer

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marc Casado

Inter Mediolan obserwuje Marca Casado

FC Barcelona tego lata może rozstać się z jednym ze swoich wychowanków. Na liście zawodników, którzy mogą opuścić Camp Nou, znalazł się Marc Casado. 22-letni pomocnik jeszcze do niedawna był uznawany za jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy Blaugrany.

Co ciekawe, kontuzja Frenkiego de Jonga, który według medialnych doniesień może pauzować nawet kilka miesięcy, nie sprawiła, że Duma Katalonii zmieniła swoje plany wobec Casado. Klub nadal rozważa jego sprzedaż. Jak informuje serwis „BarcaUniversal”, Hiszpan znalazł się na radarze Interu Mediolan.

Casado ma być otwarty na przeprowadzkę do mistrza Włoch. Od dawna podkreślał, że jego priorytetem jest pozostanie w Europie, jeśli miałby kiedykolwiek opuścić Barcelonę. W przypadku konkretnych rozmów warunki indywidualnego kontraktu nie powinny stanowić większego problemu. Pomocnik otrzymał również atrakcyjną ofertę z Arabii Saudyjskiej, a jego sytuację monitoruje między innymi Al-Hilal.

Władze Barcelony liczą, że ewentualna sprzedaż wychowanka przyniesie klubowi około 40 milionów euro. Dla Blaugrany byłby to bardzo korzystny ruch pod względem finansowym. Casado ma na swoim koncie 75 występów w barwach Dumy Katalonii. W tym czasie zdobył jedną bramkę i dorzucił siedem asyst. Kontrakt Hiszpana obowiązuje do połowy 2028 roku.