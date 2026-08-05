Lille poluje na pomocnika Realu Madryt. Miałby zastąpić Bouaddiego

Jorge Cestero znalazł się na celowniku LOSC Lille. Francuski klub widzi w młodym pomocniku Realu Madryt następcę Ayyouba Bouaddiego - podaje Matteo Moretto z gazety MARCA.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Ayyoub Bouaddi

Jorge Cestero celem transferowym LOSC Lille

LOSC Lille może stracić Ayyouba Bouaddiego podczas trwającego letniego okna transferowego. 18-letni pomocnik wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie czołowych europejskich klubów, a najbliżej jego pozyskania ma być Manchester City. Z tego powodu włodarze ze Stade Pierre-Mauroy rozpoczęli już poszukiwania zawodnika, który mógłby wypełnić lukę po marokańskiej gwieździe.

Jak poinformował Matteo Moretto z dziennika „MARCA”, jednym z kandydatów do zastąpienia Bouaddiego w ekipie Mastifów jest Jorge Cestero. Władze Lille uważnie monitorują sytuację pomocnika Realu Madryt, który będzie dostępny za stosunkowo przystępną kwotę. 20-letni Hiszpan, wyceniany na około 7,5 miliona euro, uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy swojego pokolenia.

Cestero prawdopodobnie byłby otwarty na przeprowadzkę do Ligue 1, ponieważ zdaje sobie sprawę, że trudno będzie mu wywalczyć regularne miejsce w pierwszej drużynie Realu Madryt. Dotychczas rozegrał pięć spotkań w seniorskim zespole, występując głównie w rezerwach hiszpańskiego potentata. Wychowanek Realu Saragossa ma kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku.